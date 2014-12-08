نمایش «میهمان داریم» با حضور پرستویی در فرهنگسرای اندیشه

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «میهمان داریم» روز سه شنبه 18 آذر ماه ساعت 18 با حضور پرویز پرستویی، آهو خردمند، بهروز شعیبی، سهیلا گلستانی، محمد مهدی عسگرپور نویسنده و کارگردان و منوچهر محمدی تهیه کننده فیلم به نمایش در می آید.

همچنین پس از نمایش این اثر جلسه نقد و بررسی با حضور بازیگران و عوامل فیلم برگزار می شود. در این مراسم تعدادی از جانبازان هشت سال دفاع مقدس نیز حضور دارند که طی مراسمی توسط عوامل فیلم از آنها تقدیر می شود. اکران فیلم سینمایی «میهمان داریم» از 21 آبان ماه در تهران و شهرستانها آغاز شده است.

در این فیلم پرویز پرستویی، آهو خردمند، بهروز شعیبی، سهیلا گلستانی، محمد و مهدی صادقی به ایفای نقش می پردازند.

از جمله عوامل «میهمان داریم» می توان به نویسنده و کارگردان:محمد مهدی عسگرپور، مدیرفیلمبرداری:محمد آلادپوش، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: کیوان مقدم، صدابردار:ساسان نخعی، تدوین: محمدرضا موئینی وهدی موئینی، صداگذار:سید محمد کشفی، موسیقی:علیرضا کهن دیری و تهیه کننده:منوچهر محمدی اشاره کرد. این فیلم محصول حوزه هنری است.