دانشگاه علوم پزشکی همدان درمسیر تبدیل علم به فناوری وثروت تلاش می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله موسوی بهار ظهر دوشنبه در مراسم دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان، با بیان اینکه ۱۶ آذرماه روز انعقاد نطفه خیزش علیه رژیم طاغوتی بود و در آن روز دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران علیه رژیم طاغوتی برخاستند و چند از نفر دانشجویان در این روز به شهادت رسیدند، گفت: ۱۶ آذر یکی از پایه های اصلی انقلاب است که درخت تنومند انقلاب را بارور کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان در ادامه با اشاره به اینکه مردم دین مدار ایران راه پیشرفت را طی کرده اند، بیان داشت: ماحصل این انقلاب وجود دانشگاه های امروز است که توانسته در دو دهه اخیر رشد جهش وار و قابل توجهی در حوزه آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی پیدا کند.

موسوی بهار با اشاره به اینکه ایران در سال ۲۰۱۳ بالاترین جهش را برای تولیدات عملی داشت و در رتبه ۱۶ جهان قرار گرفت و امروزه شانه به شانه ترکیه حرکت می کند، عنوان داشت: پیش از این پزشکانی از کشورهای سطح پایین چون پاکستان، بنگلادش و هند برای طبابت به ایران سفر می‌کردند اما امروز ایران به تأمین‌کننده نیروی انسانی بسیاری از کشورها در حوزه علوم پزشکی تبدیل شده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه دانشگاه علوم پزشکی همدان از رشد علمی برخوردار است و توانسته از تیپ دو به تیپ یک ارتقا یابد، افزود: سابقه دانشگاه علوم پزشکی همدان به پیش از انقلاب بازمی‌گردد و به همین دلیل یک دانشگاه پخته و آماده برای تبدیل علم به فناوری و در نهایت ثروت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه در سال تحصیلی جدید مجوز راه‌اندازی دو PHD پرستاری و انگل‌شناسی اخذ شده، اظهار کرد: این دانشگاه در رشته تخصصی پزشکی طب اورژانس، ارتوپدی و رادیولوژی موفق به اخذ مجوز تربیت دستیار تخصصی شد.

وی با بیان اینکه رشته‌های مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز رشد خوبی داشته، افزود: گسترش فضای آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی رشد خوبی داشته و دانشگاه به اندازه یک دانشکده گسترش یافته است.

موسوی بهار با اشاره به اینکه مشکلات زیادی در حوزه بهداشت و سلامت وجود داشت، ابراز داشت: با استقرار دولت تدبیر و امید مشکلات در حوزه سلامت حل شد و تحولات مثبتی در این حوزه در حال انجام است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان خطاب به دانشجویان علوم پزشکی، اذعان داشت: شما دانشجویان مستقیما حرفه ای را می آموزید که با مردم ارتباط برقرار می کنید و باید رفتارهای شایسته ای با مردم داشته باشید چراکه آنان شما را غمخوار خود می دانند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه جبران کاستی‌ها در حوزه صنفی و رفاهی در دانشگاه پیگیری می‌شود، ابراز داشت: باید شرایطی برای دانشجویان فراهم شود که به فعالیت‌های پژوهشی، تربیت بدنی، فرهنگی و تولید علم بپردازند.

وی با تأکید بر اینکه دانشجویان علوم پزشکی از سایر دانشجویان متمایز هستند، گفت: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی پس از فارغ‌التحصیلی برای جامه مثمر ثمر هستند.