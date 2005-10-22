انتصاب در سازمان ملي جوانان

به گزارش خبرگزاري مهر ، در حكم انتصاب دكتر اسحاقي با اشاره به ويژگي وي از جمله تعهد ديني و انقلابي و تجربه مطالعاتي و پژوهشي وافر، تلاش براي استفاده بهينه از مطالعات و پژوهش هاي انجام شده، بهره گيري فراوان از تواناييهاي مراكز علمي و ارتباط گسترده و پويا با شخصيتهاي عاليرتبه علمي كشور از جمله وظايف مهم وي بر شمرده شده است .

در بخش ديگري از اين حكم آمده است : بدون ترديد ، نياز جدي جامعه امروز ما مطالعات معطوف به نيازهاي واقعي نسل جوان، از يكسو و برنامه ريزي راهبردي براي بسيج ملي امكانات سخت افزاري و نرم افزاري كشور در جهت تحقق سعادت و نيك بختي فرزندان عزيز اسلام و ايران از سوي ديگر است .