سینمای ایران دست پر «آسیا پاسیفیک» را ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در حالی که «لویاتان» فیلم روسی به کارگردانی آندری زویاگینتسف به عنوان بهترین فیلم این دوره انتخاب شد و جایزه بهترین کارگردانی به نوری بیلگه جیلان برای «خواب زمستانی» رسید، نیما جوادی از ایران برای «ملبورن» موفق شد تا جایزه بهترین فیلمنامه نویسی را از آن خود کند.



جایزه بزرگ هیات داوران نیز به رخشان بنی اعتماد برای کارگردانی «قصه ها» تعلق گرفت.

رضا درمیشیان از ایران دیگر برنده این جوایز بود که برای «عصبانی نیستم» جایزه گسترش نتپک را دریافت کرد. این جایزه 10 هزار دلاری است که برای تجلیل از استعدادهای جدید اهدا می‌شود‌.

«لویاتان» در ماه مه در جشنواره کن برنده جایزه بهترین فیلمنامه شد و چهارمین فیلم بلند زویاگینتسف است که به فساد در حکومت روسیه می پردازد. «خواب زمستانی» نخل طلای جشنواره کن امسال را دریافت کرده و «قصه ها» در جشنواره ونیز امسال موفق به دریافت جایزه بهترین فیلمنامه شد.

«ملبورن» با بازی مانی حقیقی، پیمان معادی و نگار جواهریان پیش از این در جشنواره‌های سینمایی دیگر از جمله ونیز، مونیخ، توکیو، استکهلم و قاهره حضور داشته و جوایزی دریافت کرده است.

برندگان این دوره از 9 کشور مختلف انتخاب شدند و کره، هنگ کنگ، تایلند، چین، فیلیپین و هند نیز با دست پر این جشنواره را ترک کردند.

در حالی که لو ژونگ بازیگر چینی برای فیلم «فراموشی سرخ» به کارگردانی وانگ زیاوشوای جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرد، مریلا زارعی برای فیلم «شیار 143» از ایران نیز تقدیر ویژه شد.

جایزه بهترین بازیگر مرد نیز به کلیف کرتیس برای بازی در فیلم نیوزیلندی «اسب سیاه» رسید. دیوید گالپیلی بازیگر فیلم استرالیایی «سرزمین چارلی» نیز بازیگر تقدیر شده این بخش بود. نوید محمدزاده برای «عصبانی نیستم» در این بخش نامزد بود.

برنده بخش مستند فیلم «1001 سیب» از عراق بود که برادر کارگردان طاها کرمی این جایزه را به جای او که اندکی پس از تکمیل فیلمش درگذشت، دریافت کرد.

امسال اصغر فرهادی فیلمساز ایرانی به عنوان رییس گروه داوران بخش رقابتی فیلم بلند انتخاب شده بود. فرهادی که تاکنون سه بار به عنوان برنده جایزه اسکرین انتخاب شده و جوایز بهترین فیلمنامه و جایزه بزرگ داوران را برای فیلم «درباره الی» در سال 2009 گرفته، جایزه بهترین فیلم را نیز برای «جدایی» در سال 2011 از این جشنواره در کارنامه‌اش دارد. فیلم‌های فرهادی تاکنون و در ظرف هفت سال اخیر، در مجموع 10 بار نامزدی دریافت جایزه این جشنواره سینمایی را به دست آورده اند.

فرهادی سومین ایرانی است که در هیات داوران این جوایز جای می گیرد و پیش از او جعفر پناهی و تهمینه میلانی داور این جشنواره شده بودند.

جوایز «آسیا پاسیفیک» که این دوره هشتمین دوره خود را برگزار کرد در بریسبن استرالیا برگزار می‌شود.