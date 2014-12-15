وضعیت توسعه آزادگان 6 پس از اخراج چینی‌

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت حدود 6 ماه از اخراج شرکت چینی (CNPCI) از طرح توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی، توسعه این میدان مشترک نفتی با عراق با حضور شرکت‌های ایرانی شتاب گرفته است.

در این بین هر چند عراق با مشارکت شرکت‌های چند ملیتی نفت جهان همچون شل انگلیس از چند ماه گذشته تولید روزانه 210 هزار بشکه طلای سیاه را در این میدان مشترک آغاز کرده است اما مسئولان شرکت نفت ایران پیش بینی می‌کنند با توجه به شتاب فعلی توسعه، امکان جبران تاخیر و عقب ماندگی‌ها تا دو سال آینده فراهم شود.

بر این اساس در اولین گام، قرارداد حفاری 50 حلقه چاه جدید با کنسرسیومی ایرانی و خارجی بسته شده است تا عملا پرونده حفاری 150 حلقه چاه در این میدان مشترک نفتی اب عراق تعیین تکلیف شود.

در شرایط فعلی آزادگان نان افزایش 50 هزار بشکه تولید زودهنگام نفت در سال 1387 را می خورد اما مطابق با برنامه های جدید زمان بندی قرار است تا پایان سال اینده تولید طلای سیاه ازاین میدان به 80 هزار بشکه و در گام دوم تا سال 195 به بیش از 320 هزار بشکه در روز افزایش یابد.

عبدالرضا حاجی حسین نژاد مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت توسعه بزرگترین میدان مشترک نفتی ایران، گفت: هم اکنون طرح توسعه آزادگان جنوبی با استفاده از توان شرکت های حفاری ایرانی از جمله شرکت ملی حفاری ایران شتاب گرفته است.

این مقام مسئول با اشاره به استقرار و فعالیت همزمان 16 دستگاه دکل حفاری در این میدان مشترک نفتی، تصریح کرد: علاوه بر این اخیرا قراردادی با کنسرسیومی ایرانی و خارجی برای حفاری 50 حلقه چاه جدید امضا شده تا وضعیت حفاری 150 حلقه چاه نفت در این میدان تعیین تکلیف شده است.

حاجی حسین نژاد با یادآوری اینکه در طول پنج ماه خروج پیمانکار چینی از توسعه این میدان نفتی، حدود 6 درصد پیشرفت اجرایی در طرح توسعه آزادگان جنوبی حاصل شده است، اظهار داشت: این در حالی است که شرکت چینی در مدت حدود 19 ماه 9 درصد پیشرفت را در توسعه این میدان نفتی به ثبت رسانده اند.

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران با بیان اینکه پیش بینی می شود تا بهار سال اینده به پیشرفت مورد نظر چینی ها در توسعه آزادگان جنوبی دست یابیم، تاکید کرد: علاوه بر این مطالبق با برنامه زمان بندی باید تولید نفت در این حوزه مشترک تا پایان سال آینده از 50 هزار بشکه فعلی به حدود 80 هزار بشکه در روز افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه در نهایت تولید طلای سیاه از آزادگان جنوبی تا سال 95 به حدود 320 هزار بشکه در روز قابل افزایش است، بیان کرد: پیش بینی می‌شود تا ٢ سال آینده عملیات حفاری بخش عمده‌ای از چاه های این میدان مشترک به پایان برسد.

به گزارش مهر، پس از اخراج پیمانکار چینی طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی در سال گذشته، شرکت ملی نفت ایران اردیبهشت سال جاری با ابلاغ رسمی حکمی به شرکت چینی (CNPCI)، این پیمانکار چینی را رسما از طرح توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی خلع ید کرد.

در شرایط فعلی عراق با برداشت روزانه 210 هزار بشکه نفت از میدان آزادگان جنوبی بیش از چهار برابر ایران از این میدان مشترک طلای سیاه برداشت می کند و با پیشی گرفتن از ایران حالا شتاب در طرح توسعه میادین سندباد (مشترک با یادآوران ایران)، بدری (مشترک با میدان آذر ایران) و سایر میادین مشترک نفتی را در دستور کار قرار داده است.

طرح توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی و شمالی از سوی شرکت CNPCI چین در دست اجرا است. هم اکنون روزانه 50 هزار بشکه نفت در قالب تولید زودهنگام از میدان آزادگان جنوبی در حال انجام است.

توسعه بخش جنوبی میدان نفتی آزادگان در دو فاز دنبال می شود که در فاز نخست توسعه، با حفر ١٨٥ حلقه چاه، تولید روزانه ٣٢٠ هزار بشکه نفت و ١٩٧ میلیون فوت مکعب گاز پیش بینی شده است. در فاز دوم توسعه این طرح شاهد افزایش تولید نفت به میزان ٦٠٠ هزار بشکه در روز خواهیم بود.