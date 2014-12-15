رضیه انصاری داستان‌نویس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اثر جدید خود گفت: این کار یک داستان بلند یا رمان است و نمی‌دانم از کدام عبارت برای آن استفاده کنم چون ما در تقسیم‌بندی‌هایمان زیاد دقیق عمل نمی‌کنیم و مشخص نیست چه اثری داستان بلند است و چه کتابی، رمان. به هر حال این اثر، یک رمان یا داستان بلند است که قصه‌اش به سال 1304 یعنی دوران پایان قاجار و پیش از آمدن پهلوی اول برمی‌گردد.

وی افزود: این اثر یک داستان پلیسی است که شخصیت اول آن یک کارآگاه یا بهتر بگویم یک مفتش نظمیه است. قرار بود داستان‌نویسی حول این شخصیت یک پروژه جمعی باشد و چند نویسنده با محوریت او، رمان پلیسی بنویسند. اما اطلاع ندارم که کار به کجا رسیده است. ولی من به دلیل دغدغه‌ای که در این زمینه داشتم، نوشتن این داستان را شروع کردم.

این داستان‌نویس ادامه داد: این شخصیت پیش‌تر خلق شده و یک داستان کوتاه هم درباره‌اش نوشته شده است ولی من آن داستان را نخواندم تا تحت تاثیر قرار نگیرم و داستان خودم را بنویسم. در حال حاضر فصل پایانی کار را می‌نویسم و مشغول بازبینی نوشته‌های پیشین این اثر هستم. نامی هم که برای آن انتخاب کرده‌ام، «زنی با سنجاق مرواری‌نشان» است.

انصاری گفت: هنوز برای ناشر این اثر، برنامه‌ای ندارم چون همان‌طور که اشاره کردم قرار بود در ابتدا به صورت پروژه‌ای باشد ولی حالا نمی‌دانم کار به چه صورتی دنبال خواهد شد.

رمان مذکور بعد از «شبیه عطری در نسیم» و «تریو تهران» سومین رمان رضیه انصاری خواهد بود.