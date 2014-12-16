به گزارش خبرگزاری مهر، علوی فاضل با اعلام این خبر گفت: تمام فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی از سال 91 می‌توانند در دوره‌های بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد ثبت‌نام کنند.

وی در ادامه افزود: این دسته از داوطلبان برای ثبت نام می بایست به سایت www.azmoon.org مراجعه و 100 رشته/محل را انتخاب کنند.

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد در پاسخ به این سوال که شرایط برای ثبت نام دوره های بدون آزمون چیست، گفت: داوطلبان می بایست معدل کل آنها از 17 به بالا باشد، همچنین متقاضیان باید فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی باشند و دارای دروس معادل سازی نباشند.

وی همچنین درخصوص تعداد نیمسال ها افزود: تعداد نیمسال ها برای فارغ التحصیلان کارشناسی پیوسته نباید از 8 نیمسال و کارشناسی ناپیوسته نباید از 4 نیمسال بیشتر باشد.

معاون سنجش و پذیرش درخصوص فارغ التحصیلان گفت: متقاضیان درنظر داشته باشند که اطلاعات ارائه شده توسط آنها در زمان ثبت نام از اداره کل فارغ التحصیلان دانشگاه استعلام و تنها در صورت تایید سوابق آنها در آن اداره کل، امکان بهره مندی از پذیرش بدون آزمون را خواهند داشت.

علوی فاضل درخصوص دانشجویانی که در حال تحصیل هستند، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه گزینش برای ممتازین در دو مرحله بهمن و شهریورماه انجام می شود، دانشجویانی که در بهمن ماه 93 یا تیر ماه 94 فارغ التحصیل شوند به شرط ثبت اطلاعات آنها در اداره کل فارغ التحصیلان امکان بهره مندی از این امتیاز را خواهند داشت .