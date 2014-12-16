دولت ها فرهنگ پرداخت به شهرداری تهران را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر ، رییس شورای شهر تهران در یکصدو هفدهمین جلسه علنی شورای شهر با اشاره به حضور 15 تا 20 میلیون زائر در ایام اربعین در کربلای حسینی گفت: همایش بزرگ اربعین نمایش قدرت نرم شیعیان در دنیا بود و بشارت بزرگی بر پیروزی است .

مهدی چمران با اشاره به اولین اربعین امام حسین(ع) که غلامانش در کربلا زائر امام حسین (ع)بودند، گفت: با گذشت 1400 سال میلیونها نفر سر از پا ناشناخته قدم به کربلا می گذارند و همین موضوع ضامن و نگهدارنده اسلام و تشییع در آینده است. این در حالی است که امید و انتظار داریم که پیروزی به طور حتم نصب ما می شود.

چمران با اشاره به حضور یک و نیم میلیون ایرانی در اربعین در کربلا گفت: دیدن این حرکت ها بر ایمان و باور انسان ها می افزاید.

وی همچنین 25 آذر و شروع هفته پژوهش را تبریک گفت و به شهادت دکتر مفتح و تندگویان نیز اشاره کرد.

در ادامه ولی الله شجاع پوریان عضو شورای اسلامی شهر تهران با تشکر از شهردارتهران و مدیران مناطق برای خدمت رسانی گسترده در همایش بزرگ اربعین در کربلا گفت: اقدامات قالیباف و مدیرانش جای تشکر دارد .

وی تقاضا کرد: شورا به نشان قدردانی سپاسنامه ای ازمجموعه مدیران شهری به شهرداری تهران اهدا کند.

مهدی چمران رییس شورای شهر نیز در ادامه خدمات شهرداری تهران در کربلا را ارزنده خواند و گفت: عموم مردم و از جمله نمایندگان مجلس هر جا که ما را دیدند از عملکرد شهرداری در کربلا تقدیر کردند .

رییس شورای شهر همچنین از عملکرد بسیج شهرداری تقدیر کرد و گفت: آقای پیرهادی و مجموعه شان توانسته اند دو موکب در فاصله نجف تاکربلا و در کربلا ایجاد کنند که خدمات آنها و به ویژه کادر پزشکی مورد رضایت مردم بود. انشالله این اقدامات و تلاش مورد رضایت الهی باشد.

در ادامه این جلسه عضو کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران در یکصدو هفدهمین جلسه علنی شورا به بند(ق) بودجه سال 93اشاره کرد و گفت: در این بند استفاده از پتانسیل های وزارت نفت مدنظر است و آقای زنگنه نیز قول داده است به حمل ونقل کلانشهرها کمک کند. از این رو شهرداری برای استفاده از این بند جدی تر وارد عمل شود .

اسماعیل دوستی در تذکرخود به هیات رییسه شورای شهر اعلام کرد: در جلسه ای که با پورمحمدی معاون برنامه ریزی درخصوص بودجه 94، برنامه ششم و مطالبات کلانشهرها بود، این موضوع مطرح شد که وزارت نفت منتظر طرح و ایده کلانشهرهاست. از این رو امیدوارم از پتانسیل وزارت نفت برای کمک به حمل و نقل کلانشهرها استفاده شود.

دوستی همچنین به موضوع بازدید از دره فرحزاد و اوین درکه اشاره و بیان کرد: شهرداری منطقه 5 در در این حوزه جدی برخورد کرده است.

وی همچنین به وضعیت ده ونک پرداخت و گفت: امیدواریم شهرداری منطقه 3 نیز در این راستا گام های جدی بردارد تا این مشکل بزرگ در شورای چهارم حل شود .

دوستی همچنین به وضعیت قیمت دارو و ثبات قیمت در بازار اشاره و اظهار کرد: بیماری را در داروخانه دیده ام که برای دکتر هاشمی وزیر بهداشت دعا می کرد که قیمت قرصی که 1500 تومان بوده است را به 900 تومان رسانده است. از این رو با توجه بر اینکه انسان های منشا اثر شایسته تقدیر هستند، از هیات رییسه شورا تقاضا دارم از طرف شورای شهر از وزیر بهداشت و درمان قدردانی کنیم .

همچنین طرح ممنوعیت ورود موتورسیکلت ها به بازارهای مسقف محدوده خیابان 15 خرداد و عدم اعطای پروانه ساخت و ساز و ضبط پیگیری املاکی که در آن به صورت غیرقانونی اقدام به تخریب فضای سبز و قطع درختان می شود، از دیگر طرح هایی است که در جلسه امروز بررسی می شود .

در ادامه این جلسه ؛علیرضا دبیر در توضیح طرح دو فوریتی «پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی و دولت به منظور پیش بینی مطالبات شهرداری تهران از دولت در بودجه سال ۹۴» که به تصویب اعضا رسید گفت :دوستان ما دکتر تقی پور و آقای دوستی و آقای سرخو برای محاسبه مطالبات مدیریت شهری از دولت جلسات متعددی را برگزار کردند و جمع بندی ها نشان می دهد مدیریت شهری تهران بر اساس قوانین بالادستی ۱۲ هزار و ۳۹۸ میلیارد تومان از دولت ها طلبکار است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس «مصوبات مجلس در قوانین و تبصره های بودجه سنواتی» بدهی دولت تا کنون ۹ هزار و ۶۸۲ میلیارد تومان است؛ تاکید کرد: این طلب ها بر اساس مستندهای قانونی تهیه شده است نه بر اساس پیشنهادات شورا به مجلس.

علیرضا دبیر درباره سرفصل های اصلی مطالبات مدیریت شهری توضیح داد: حمل و نقل عمومی؛ بافت فرسوده؛ جرائم شهرداری؛ عوارض فرآورده های نفتی؛ جرائم راهنمایی و رانندگی؛ حقوق و عوارض گمرکی ناوگان حمل و نقل و عمومی و استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی سرفصل های بدهی دولت به شهرداری تهران است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: این دوفوریت به این دلیل است که امروز ظهر جلسه مدیریت شهری با حضور شورای شهر؛ استانداری و نمایندگان مجلس به ریاست دکتر طلا برگزار می شود تا این مطالبات پیگیری شود. ما امیدواریم با تصویب این طرح نمایندگان مجلس و فراکسیون مدیریت شهری این مطالبات را پیگیری کنند تا عدد ۲۲۰ میلیاردی که دولت در لایجه بودجه اش برای حمل و نقل عمومی پیشنهاد داده افزایش پیدا کند.

چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز اظهار داشت: دولت در زمان تنظیم بودجه این را پیش بینی می کند و وقتی به مجلس پیشنهاد می دهد تغییر آن سخت می شود.

حکیمی پور به عنوان یکی از مخالفان این دو فوریت گفت: من روی شکل کار اعتراض دارم. چرا که اگر به این مصوبه عمل نشود برای شورا خوب نیست. من معتقدم رییس شورا می تواند با مکاتبات این مطالبات را از دولت بگیرد.

وی با تاکید بر قانونی بودن این مطالبات گفت: به این مطالبات باید ردیف جداگانه ای برای سود سهام کارخانه هایی که در محدوده شهر تهران هستند هم اضافه شود.

چمران در پاسخ به حکیمی پور گفت: صحبت شما درست است ولی این کاری که ما انجام می دهیم ضرر ندارد. ما برنامه های ملاقات ها و .. را دنبال می کنیم اما مصوبه شورا هم باشد پشتوانه بیشتری برای ملاقات های حضوری باشد.

رییس شورای اسلامی شهر تهران همچنین پیشنهاد کرد یک میلیارد دلار از جدول جدا شده و به ریال تبدیل نشود.

دوستی هم با اشاره به اینکه جمع بندی مطالبات طی نامه ای به ریاست جمهوری و سازمان برنامه منتقل شده این مصوبه را بی ضرر و موثر دانست.

پس از بررسی های انجام شده دو فوریت این طرح به تصویب رسید.

احمد دنیامالی هم به عنوان یکی دیگر از مخالفان این طرح گفت:‌ دولت های قبلی تعهدات شان را انجام نداده اند چرا ما باید یقه این دولت را بگیریم؟ ما می دانیم این دولت توانایی مالی را ندارد باید جیزی را تصویب کنیم که قابلیت اجرایی داشته باشد.

وی افزود:‌نباید شرایطی را ایجاد کنیم که مردم را نگران کنیم ما می توانیم این اعداد را واقعی تر اعلام کنیم. دولت های قبل هم کلی به ما کمک کرده اند و ما باید این ها را هم بگوییم که بخشی از ناوگان را با کمک دولت تجهیز کردیم. ما نباید یک طرفه به قاضی برویم. دولت وقتی بخواهد کمک کند ببیند چانه مان را خیلی بزرگ برداشتیم کمکی به ما نمی کند.

دوستی نیز ایراداتی را به جدول این طرح وارد کرد و گفت:‌ ما باید بودجه مصوب هر سال را مطالعه کنیم و ببینیم بر اساس آن چه خروجی از مجلس و شورای نگهبان بیرون آمده است. ما باید طلبی را که بعد از ابلاغ بودجه داشته ایم درخواست کنیم. و همچنین باید به تخصیصی که در سراسر کشور اتفاق افتاده توجه داشته باشیم.

وی اضافه کرد: بحث ما این دولت نیست بلکه دولت های قبلی است. کل بودجه این دولت ۱۲ هزار میلیارد نبوده چطور می خواهد این رقم را به ما بدهد؟

سرخو با تاکید بر سخنان دوستی بیان داشت: مطالبات شهرداری تهران از دولت را به چند دسته تقسیم کردیم یک دسته آنهایی که در بودجه سال ۹۳ ذکر شده و بخشی که به صورت مطالبات باقی مانده و قرار بود این ها را ردیف به ردیف مشخص کنیم.

وی اضافه کرد: بخشی از مطالبات مربوط به بودجه سنوات قبل است که معمولا در قانون بودجه می نویسند که در صورت تحقق منابع تخصیص یابد. می توان گفت دولت های گذشته هم کمک نکرده اند اما می بینیم خط فرودگاه امام خمینی(ره) و یا ورامین را در ردیف های بودجه دیده اند هم امسال و هم در سنوات گذشته.

رییس کمیته حمل و نقل شورا تصریح کرد: با توجه به اینکه سه میلیون تردد شهر تهران با وسیله نقیله شخصی مربوط به ساکنین شهرهای اقماری شهر تهران است؛ مترو ورامین و اسلامشهر در ترافیک شهر تهران نقش دارد و ۷۴۰ کیلیومتر مترو مورد نیاز شهر تهران شامل اقماری ها هم می شود.

سرخو از شهرداری تهران خواست دفترچه ای را از صورت بدهی های دولت به شهرداری تهیه کند و آن را به سازمان حسابرسی ارائه کند تا طلب های شهرداری به تایید دولت برسد. وی در این باره توضیح داد: ما به عنوان طلبکار اعلام طلب می کنیم اما دولت باید آن را بپذیرد زمانی که سازمان حسابرسی به صورت ها رسیدگی کند و تایید کند.

سالاری نیز با اشاره به حضور وزیر نفت در جلسه شورای شهر تهران گفت: ایشان در آن جلسه گفتند ما حاضریم به هر میزان در ارتباط با توسعه حمل و نقل عمومی و نوسازی ناوگان به شهرداری کمک کنیم. اما در حال حاضر با توجه به مشکلات دولت و موضوع قیمت نفت؛ نباید با یک گفتمان تحکمی مصوبه بگذاریم.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری اضافه کرد:‌ این بدهی بیشتر مربوط به دولت های گذشته است آن هم در زمانی که قیمت نفت بالا بوده و فرصت های خوبی هم داشتند. حالا با توجه به مشکلات دولت خیلی از کارشناسان تردید دارند دولت بتواند این بودجه را محقق کند ما چطور می توانیم انتظار پرداخت بدهی های گذشته را داشته باشیم؟

اقبال شاکری در مخالفت با اعضای اصلاح طلب شورا گفت:‌ موضوع برخورد با دولت به این پیچیدگی و سخت جلوه دادن نیست. ما هم یک دستگاه اجرایی هستیم. مثل این است که به وزارت علوم بگوییم دنبال بودجه ات نرو. ما هم به همین ارتباطی که بقیه دستگاه های اجرایی با دولت دارند عمل می کنیم.

وی اضافه کرد: قبول دارم بزرگ کردن این موضوع بهره وری آن را کاهش می دهد و شهرداری باید دقیق تر جامع تر و محکم تر در طول سال و به طور دايمی این مطالبات را پیگیری کند. وقتی بودجه کم می شود و جیره بندی می شود رقابت برای گرفتن سهم ها بالا می رود اما بعضی از این منابع محقق شده اند و بعضی به تخصیص ارتباط دارد. ماباید این دو بخش را جدا کنیم.

شاکری خاطر نشان کرد:‌ وظیفه اصلی پیگری این مطالبات به عهده کمیسیون برنامه و بودجه و شهرداری است. آن سه بزرگوار نظرات شان را بگویند اما تایید آن بر عهده شهرداری و کمیسیون بودجه است.

سروری نیز با اشاره به اینکه از نظر حقوقی دولت های مستقر دولت های مستمر هستند؛ یادآور شد: از نظر حقوقی نمی توان گفت مطالبات قبل برای دولت قبل است. دولت یک مجموعه به هم پیوسته است به همین دلیل مطالبات و بدهی های آنها جاری و ساری است نمی توان گفت دولت جدید نباید طلب ها از کشورهای دیگر را بگیرد یا بدهی هایش را به دستگاه های اجرایی اش بپردازد.

وی اضافه کرد: ما در این پیشنهاد به دنبال این هستیم که شهرداری را به سمت درآمدهای پایدار سوق دهیم نمی توانیم شعار بدهیم شهرداری شهر را اداره کند و طلب هایش را از دولت مطالبه نکند. پس شهرداری چطور باید شهر را اداره کند؟

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا ادامه داد: دولت ها فرهنگ پرداخت به شهرداری تهران را ندارند. دولت سابق اخم کرد و بدهی را نمی داد دولت فعلی لبخند می زند و بدهی را نمی دهد اما در عمل فرقی ندارد هر دو در این کار مشترک هستند. زمانی که دبیر شورای عالی شهرسازی اصرار دارد که شهرداری به سمت تراکم فروشی نرود باید بداند تنها راهش این است که درآمدهای پایدار را افزایش دهد. ما نمی توانیم سهم دولت را از درآمدهای پایدار منهی کنیم. ما باید در یک فرايند منطقی و دوستانه این مطالبات را از دولت بگیریم.

دبیر نیز با اشاره به اینکه مردم تهران به ما رای دادند که ما از حق شان دفاع کنیم؛ تصریح کرد: این حق مردم تهران است. بر اساس اسناد بالادستی مدیریت شهری ۱۲ هزار میلیارد تومان و بر اساس بودجه سنواتی ۹ هزار میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است. البته این جدول را آقای تقی پور تهیه کرده اند و در غیاب ایشان من از طرف ایشان جدول را قرائت کردم.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: دو بند از تقریغ بوجه سال ۹۲ این است که چرا مطالبات تان را از دولت پیگیری نکرده اید؟ ما در حسابرسی درآمدها و هزینه ها را بررسی می کنیم. در دیوان محاسبات هم این مبالغ تعیین شده است.

علیرضا دبیر با اشاره به اینکه یک میلیارد دلار مصوب مجلس بوده واظهار داشت: این رقم هنوز به عنوان مطالبه شهرداری در قانون وجود دارد. بر اساس ماده ۱۰ توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت دولت بیش از ۹ هزار میلیارد تومان باید به شهرداری می پرداخت که بعد از پرداخت سه هزار و ۸۱۴ میلیارد تومان حالا ۶ هزار و ۵۲۸ میلیارد تومان به شهرداری تهران بدهکار است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اتفاقی که در لایحه بودجه سال ۹۴ دولت افتاده گفت: ما تا کنون ارزش افزورده را مستقیم از خزانه دریافت می کردیم اما دولت امسال پیشنهاد داده که خودش ارزش افزوده را مدیریت کند اما این اتفاق اصلا به نفع مدیریت شهری نیست.

چمران نیز پیشنهاد به دولت و مجلس را تقابل ندانست و گفت: این درست مثل بچه است که می خواهد از پدرش پول بگیرد؛ پدری که با خنده برخورد می کند.این طرح هم مختص به امسال نیست شاید هشتمین بار است که به دولت و مجلس پینشهاد می دهیم و همیشه هم موفق بودیم.

دنیامالی نیز تاکید کرد:‌ما در دولت فعلی تنها چیری که می توانیم ادعا کنیم مطالبات مربوط به سال ۹۲ و ۹۳ است. آقای سروری خودش در مجلس بوده است. بند ۷ از قانون بودجه حذف شده است چطور می توانیم آنرا از دولت مطالبه کنیم؟

صلاحی به عنوان نماینده شهرداری نیز بیان داشت:‌ اشخاص حقیقی خودشان جوابگوی بدهی خودشان هستند اما دولت شخص حقوقی است. اصرار نداریم این مطالبات را یک ساله از دولت بگیریم دولت هم این طلب ها را تایید کرده است دکتر قالیباف با وزاری مختلف جلسه داشته اند هیچ کدام این طلب ها را رد نکرده اند.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران با اشاره به اینکه بخشی از این مطالبات را می توان به صورت تهاتر یا سهام دریافت کرد؛ اظهار داشت: بخشی از طلب ما پولی است که مردم به خزانه دولت ریخته اند و درواقع وصول شده است مثل جرائم راهنمایی و رانندگی. این پول در خزانه است و مسدود شده است. رییس دیوان محاسبات هم این ارقام را تایید کرده است. سال گذشته از این ردیف کمتر از یک میلیارد به ما داده اند. در حالی که این عدد سالی ۸۰۰ میلیارد تومان می شود.

چمران با بیان اینکه این مشکل با تعامل با مجلس و دولت حل می شود؛ عنوان کرد: ما به طور همزمان این را به دولت هم پیشنهاد می دهیم که بعد از تصویب مجلس دولت مخالفت نکند. ما باید این مسیر را ادامه دهیم تا بتوانیم به صورت نقد و غیر نقد این مبلغ را وصول کنیم.

وی با اشاره به بودجه ۵ ساله دولت گفت:‌مطالباتی مثل جرائم و عوارض که در خزانه موجود است با تفاهم نامه قابل دریافت است. من پیشنهاد می کنم این جدول اصلاح شده و رقم آن کاسته شود.

وی با بیان مثالی از سال ۸۲ توضیح داد: ما سال ۸۲ که وارد شهرداری شدیم ۶۰۰ میلیارد از دولت طلب داشتیم و دولت وقت هم این رقم را قبول نداشت. زمانی که خود آقای احمدی نژاد رییس حمهور شد گفتیم همان ۶۰۰ میلیارد که خودت می گفتی را به شهرداری پرداخت کن. دولت حسابرسی کرد و رقم مطالبات شهرداری را ۴۰۰ میلیارد تومان تعیین کرد.

چمران اضافه کرد:‌مجلس فقط ۵۰ میلیارد تومان آن را تصویب کرد و دولت هم این رقم مصوب را به شهرداری پرداخت. بنابراین اگر مجلس تصویب نکند دولت نمی تواند بدهی سالهای گذشته را بپردازد.

در پایان با پیشنهاد رییس شورا این طرح با رقم ۷ هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان به علاوه یک میلیارد دلار برداشت از صندوق توسعه به تصویب رسید.

