به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «تو دهنتو می‌بندی یا من؟» به نویسندگی بهاره رهنما و کارگردانی داود بنی اردلان از 25 آذرماه در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‌رود. در نمایش «تو دهنتو می‌بندی یا من؟» بهاره رهنما و کمند امیرسلیمانی به ایفای نقش می پردازند. این نمایش حکایت واگویه هایی 2 زن از زندگی است.

داود بنی اردلان از کارگردانان جوان تئاتر است که تاکنون اجراهای مختلفی در سالن های تئاتر اجرا کرده که از جمله آن می توان به اجرای نمایش «سست» در خانه هنرمندان، «قصه‌های ایرانی» و «ما که نیستیم» در فرهنگسرای نیاوران و «نمایش فوتبال» در اداره تئاتر اشاره کرد.

دیگر عوامل این گروه نمایشی عبارتند از سعید غفاری: طراح صحنه، نیما محبی: دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، اسماء رمضانیان: منشی صحنه، سعید قشقاوی: ساخت تیزر و عکس، مصطفی کاظمی: عکاس.

نمایش «تو دهنتو می‌بندی یا من؟» هر روز به غیر از شنبه ها ساعت 19 در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران تا تاریخ 3 بهمن‌ماه روی صحنه می‌رود.

مهمانان ویژه «خانه وا ده» مساوات

گروه نمایشی «خانه وا ده» به کارگردانی محمد مساوات شامگاه دوشنبه 24 آذرماه میزبان مهمانانی از شاخه‌های مختلف هنری شد.

پرویز تأییدی مترجم، مدرس و بازیگر، رحمت امینی کارگردان، مدرس تئاتر و مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، معصومه مظفری رئیس انجمن هنرمندان نقاش، مجید جعفری نویسنده، بازیگر، کارگردان و رئیس انجمن تئاتر آزاد ایران، محمد ساربان، صابر ابر و رضا گوران مهمان ویژه این اجرا در شامگاه 24 آذرماه بودند.

«همه دزدها که دزد نیستند»

امین میری کارگردان، نویسنده و بازیگر تئاتر که نمایش «احساس آبی مرگ» وی در سال 92 بیش از 60 اجرا در تماشاخانه های سنگلج، فرهنگسرای ارسباران و شهر سیاهکل داشته این بار نمایش کمدی «همه دزدها که دزد نیستند» را به صحنه خواهد برد.

نمایش «همه دزدها که دزد نیستند» برگرفته از نمایشنامه ای با همین نام نوشته داریو فو نمایشنامه نویس شهیر ایتالیایی است. امین میری کارگردان و بازیگر این نمایش در خصوص متن این نمایشنامه گفت: نمایشنامه «همه دزدها که دزد نیستند» سبک کمدی دلارته دارد و تم اصلی آن خیانت است. البته باید گفت که متن اصلی دراماتورژی و تغییراتی در آن داده شده است. به طوری که در این اجرا 2 نقش دیگر اضافه شده است که در متن اصلی نیست. همچنین سعی شده است تا ضمن وفاداری به سبک کمدی دلارته از عناصر نمایش سیاه‌بازی نیز بهره گرفته شود.

وی در خصوص روند تمرینات گفت: تحلیل متن و دراماتورژی این نمایش حدود یک ماه به طول انجامید و در کل نزدیک به 6 ماه است که درگیر تمرینات فشرده این نمایش هستیم.

بازیگران این نمایش به ترتیب حروف الفبا عبارتند از علی ابدالی، حافظ اسمی‌خانی، نازنین بابایی، رویا حسینی، هومن خدادوست، ابراهیم عزیزی، بابک علیزاده و امین میری هستند.

همچنین دیگر عوامل این نمایش کامران رسول‌زاده ترانه‌سرا و آهنگساز، سعید حسنلو طراح صحنه، سمانه احمدی طراح لباس، بابک گشتاسب طراح حرکت، تینا بخشی طراح چهره‌پردازی، شبنم موتابی مترجم، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز، حافظ اسمی‌خانی، سعیده محمدزاده گروه کارگردانی، ضیا صفویان، سینا عدلی عکاسان و صنم محجوب بهروز روابط عمومی هستند.

«همه دزدها که دزد نیستند» از دهم دی‌ماه در سالن تئاتر البرز مجتمع پردیس کوروش روی صحنه خواهد رفت.