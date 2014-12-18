محمود عزیزی همچنان در هیات امنای فارابی/ مسافرآستانه استعفا نداده است

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تغییرات ساختاری در برخی موسسات و بنیادهای زیرمجموعه سازمان سینمایی و رفتن چند مدیر از این سازمان به رسانه ملی برخی رسانه ها آغاز به گمانه زنی درباره قهر و آشتی ها بین مدیران سینمایی کردند. همچنین برخی رسانه ها از استعفای برخی افراد از سر دلخوری از تغییرات در ساختار بنیاد سینمایی فارابی و موسسه رسانه های تصویری خبر دادند. همین مساله باعث شد خبرگزاری مهر از مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری و همچنین محمود عزیری از اعضای هیات امنای فارابی درباره مساله خبر استعفایشان بپرسد.

مسافر آستانه: همچنان مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری هستم

مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مدیرعامل این موسسه هستم و استعفایی ندادم.

حسین مسافر آستانه افزود: در حال حاضر مدیرعامل موسسه هستم و تغییرات ساختاری مورد نظر در این موسسه در جلساتی با حضور هیات امنا و کارشناسان بررسی خواهد شد.

وی تاکید کرد: تغییرات ساختاری در موسسه رسانه های تصویری در نهایت پس از بررسی نظرات کارشناسانه، در هیات امنای موسسه مطرح و در باره آن تصمیم گیری خواهد شد.

مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری گفت: بعد از طی شدن این مراحل در نهایت تصمیماتی اتخاذ خواهد شد اما قطعا به حضور در موسسه رسانه های تصویری تمایل دارم و هیچ استعفایی نداده ام.

محمود عزیزی: از هیات امنای فارابی استعفا ندادم

همپنین محمود عزیری عضو هیات امنای بنیاد سینمایی فارابی نیز گفت که از هیات امنای این نهاد سینمایی استعفا نداده و در حال حاضر در هیات مدیره بنیاد سینمایی فارابی عضو است.

وی تاکید کرد: در جلسه ای با حضور همه اعضای هیات امنای بنیاد سینمایی فارابی و دکتر ایوبی رییس سازمان سینمایی درباره تغییرات این بنیاد صحبت خواهیم کرد.

و اما محمدمهدی عسگرپور دیگر عضو هیات مدیره فارابی نیز در گفتگو با مهر خبر استعفایش از این هیات را تکذیب کرد.

حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی چند روز پیش در گفتگو با مهر از تغییرات در ساختار بنیاد سینمایی فارابی و تغییر مدیریت آن خبر داد که وی اساس این تغییرات را در راستای سیاست کوچک سازی و چابک سازی این سازمان دانسته بود.

با رفتن محمد رضا جعفری جلوه از فارابی به رسانه ملی، هم اکنون رمضانعلی حیدری خلیلی سرپرستی بنیاد سینمایی فارابی را برعهده دارد.

رییس سازمان سینمایی چه تغییراتی مدنظرش است؟

ایوبی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از این به مهر گفته بود: امسال اولویت ما بازنگری در ساختار و سازمان موسسات سینمایی است و به همین دلیل با گذشت سه دهه از فعالیت فارابی لازم بود در بخشی از ماموریت های این بنیاد نیز تغییراتی اعمال شود. فارابی در همه این سال‌ها در تولید و ارتقای سینما نقش مهمی داشت ولی دیگر بخش هایی از این بنیاد کارکردهایش را از دست داده بود و باید در آنها تجدید نظر می‌شد. درحال حاضر بنیاد فارابی 20 باکس مدیریتی دارد و این بنیاد در صورت داشتن بدنه ای سنگین، گرفتار مسائل جدی و روزمره می‌شود.

ایوبی با تاکید براینکه ساختار بنیاد سینمایی فارابی باید بازسازی شود، اشاره کرده بود: جناب آقای علی جنتی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مدت ها است دستور بازسازی ساختار فارابی را داده و ما برای اجرای آن منتظر متقاعد شدن آقای جعفری جلوه بودیم ولی حالا که ایشان به رسانه ملی می روند به دلیل تغییر مدیریت این بخش از تغییرات ساختاری نیز اعمال می شود.

از دیگر نکات مدنظر رییس سازمان سینمایی این بود: ما در نظر داریم مسئولیت فیلم اولی ها را از مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به فارابی منتقل کنیم. وظیفه سینمای خانگی نیز به فارابی محول می شود و با این حساب می بینیم که فارابی قوی تر از گذشته خواهد شد. همچنین بحث تکنیک تجهیزات را به موسسه سینمای شهر منتقل می کنیم.

رییس سازمان سینمایی در پاسخ به اینکه تغییر و تحولات در بخش بین الملل سازمان سینمایی چگونه خواهد بود و بخش بین الملل فارابی چه سرنوشتی خواهد داشت؟ عنوان کرده بود: ما از اول هم گفته بودیم سینمای ما نیاز به یک وزارت خارجه کوچک دارد که این بدین معنا است که همه وظایف و ماموریت های بخش بین الملل سازمان سینمایی در یک جا متمرکز خواهد شد و آن جا موسسه رسانه های تصویری است.