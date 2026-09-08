زاهد زینیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال ۳۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت لوبیا و ماش اختصاص یافته و با توجه به شرایط مناسب، پیشبینی میشود بیش از ۷۰۰ تن محصول برداشت شود که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درهشهر با اشاره به اینکه حبوبات نیاز آبی کمتری دارند و گزینه مناسبی برای کشت در مناطق کمآب محسوب میشوند، اظهار داشت: این محصولات به دلیل عدم نیاز به سموم شیمیایی، محصولی سالم تولید میکنند و کشاورزان با کشت آنها، هزینههای خود را کاهش میدهند.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی کشت حبوبات به آبیاری نواری مجهز شده، تصریح کرد: این روش مصرف آب را بهینه کرده و عملکرد در واحد سطح را افزایش داده و کشاورزان با استفاده از این روش، توانستهاند تولید خود را بالا ببرند.
مدیر جهاد کشاورزی درهشهر با اشاره به اینکه کشت حبوبات باعث تقویت حاصلخیزی خاک میشود، خاطرنشان کرد: این محصولات با تثبیت نیتروژن، زمینه را برای افزایش عملکرد گندم و جو در سالهای آینده فراهم میکنند و جهاد کشاورزی استان برنامههای تشویقی برای توسعه کشت این محصولات در نظر گرفته است.
نظر شما