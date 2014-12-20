سه شکارچی پیش از شکار در دام افتادند

حمید فخرانی در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری سه نفر شکارچی از سوی مامورین اجرایی منطقه ساریگل شهرستان اسفراین پیش از اقدام و کشف یک قبضه سلاح قاچاق از آنها خبر داد و افزود: مامورین اجرایی حین گشت و کنترل در منطقه شکار ممنوع شاه جهان در حال دوربین کشی بودند که متوجه حضور سه نفر شکارچی در منطقه می شوند.

وی ادامه داد: محیط بانان به صورت نامحسوس شکارچیان را تعقیب می کنند در همین حین شکارچیان در داخل دره آسته اسلحه خود را مخفی می کنند و مامورین اجرایی محل مخفی کردن سلاح را می بینند و در مسیر خروجی منطقه نیز یکی دیگر از محیط بانان، شکارچیان را دستگیر می کند.

فخرانی با بیان این که در انتهای ماموریت با هماهنگ قاضی کشیک حکم بازرسی از منزل شکارچیان نیز گرفته می شود، اظهار داشت: از متخلفین یک قبضه سلاح تک لول چخماقی فاقد مجوز، دو دستگاه دوربین چشمی و یک عدد قنداق اسلحه کشف و ضبط شده است.

به گفته وی متهمین که هر سه از شکارچیان منطقه و سابقه دار هستند به همراه پرونده تشکیل شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.

فخرانی با بیان این که نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در تمامی ساعات شبانه روز با آمادگی کامل در مناطق حضور دارند گفت: از عموم مردم علاقمند به حفظ محیط زیست تقاضا می شود در صورت مشاهده هر گونه آتش سوزی، قطع اشجار، شکار و صید غیر مجاز، تخریب و آلودگی محیط زیست و... و. مراتب را به اداره و پاسگاه های محیطبانی سطح شهرستان اطلاع دهند.