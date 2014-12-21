مردم شهرستانهای استان تهران در سوگ و عزا/ ری میزبان زائران نبوی و حسنی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ۲۸ صفر سالروز رحلت نبی مکرم اسلام(ص) و امام حسن مجتبی(ع)، شهرستانهای استان تهران غرق در ماتم و عزاست و هیئات مذهبی و عزاداران اهل بیت عصمت و طهارت با به راه انداختن دسته جات عزادارای در سوگ دو بزرگ مرد تاریخ به سر و سینه زدند.

جمعی از مردم شهرستان های استان تهران با برپایی ایستگاه های صلواتی و توزیع، چای، خرما و شیر از عزاداران نبوی و حسنی پذیرایی و سهمی در برگزاری باشکوه این مراسم داشتند.

عزاداری مردم استان تهران در هوای بارانی

همچنین برخی هیئات مذهبی پیش از ظهر امروز با به راه انداختن دسته جات عزادارای در سوگ شهادت امام حسن مجتبی(ع) و نبی مکرم اسلام به خیابان ها آمده و نسبت به تعظیم شعائر اسلامی با تمام توان اقدام کردند.

حضور نوجوانان و کودکان در دسته جات عزادارای با زنجیر و سربند از دیگر نکات برجسته این مراسمها بود که به همراه بزرگسالان خود با پوشیدن پیراهن های مشکی در سوگ رحلت نبی مکرم اسلام(ص) و امام حسن مجتبی(ع) به عزاداری پرداختند.

بر اساس گزارش خبرنگار مهر، اکثر شهرستان های استان تهران هوای بارانی دارد اما مردم با وجود سرمای هوا و بارندگی خود را به مساجد، حسینیه ها و تکایا رسانده و هر چه باشکوهتر در مراسم رحلت نبی مکرم اسلام(ص) و امام حسن مجتبی(ع) شرکت کردند.

برگزاری زیارت از راه دور پیامبر در مساجد استان تهران

نقطه اوج این مراسم ها در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد که مردم عزادار شهرری و برخی نقاط اطراف تهران خود را به قبله تهران رسانده و مراسم سوگواری و عزاداری را در این حرم واحب التعظیم برگزار کردند.

در شهرستان پیشوا نیز امامزاده جعفر(ع) این شهرستان به عنوان امامزاده شاخص استان تهران مملو از عزاداران و سوگواران بود که برای عرض ادب به پیشگاه امام عصر خود را از روستاها و مناطق مختلف به این امامزاده واجب التعظیم رسانده بودند.

همچنین زیارت از راه دور پیامبر گرامی اسلام نیز در مساجد، حسینیه ها و اماکن متبرکه برگزار شد و مردم ارادتمند به اهل بیت عصمت و طهارت آروز کردند که بقیع از چنگال وهابیت خارج شود.

بر اساس گزارش های دریافتی در شهرستان های استان تهران نظیر ورامین، قرچک، پیشوا، پاکدشت، ری، پردیس، شهریار، ملارد، قدس، رباط کریم، اسلامشهر، بهارستان، پرند مراسم رحلت نبی مکرم اسلام(ص) و امام حسن مجتبی(ع) با شکوه خاصی برگزار شد.