خراسان شمالی به سوگ رسول خدا(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) نشست

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مومن و خداجوی خراسان شمالی همزمان با ۲۸ صفر، با حضور پرشورو معنوی خود درآیین با شکوه با سردادن ندای لبیک یا رسول الله (ص) و لبیک یا امام حسن مجتبی (ع)، در بقاع متبرکه این استان به عزاداری و سوگواری پرداختند.

عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت شب گذشته و صبح امروز با حضور در آئین های عزاداری و سوگواری رحلت جانسوز آخرین پیامبرخدا و شهادت دومین اختر تابناک ولایت و امامت حضرت امام حسن مجتبی(ع) به سوگ نشستند و عشق و ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت ابراز کردند.

مردم بجنورد مرکز استان خراسان شمالی با اجرای آئین های روضه خوانی، سینه زنی و زنجیر زنی و همچنین برنامه های سخنرانی در مساجد و تکایا و در محل امامزاده سید عباس ابن موسی بن جعفر(ع) برادر امام رضا(ع)، بیست و هشتمین روز از ماه صفر را به سوگواری پرداختند.

همچنین برگزاری تجمع عزاداران حسینی در بقاع متبرکه شاخص شهرستانهای این استان با عنوان لبیک یا رسول الله برگزار شد و دوست داران و علاقمندان به خاندان عصمت و طهارت در سوگواری رحلت جانسوز نبی مکرم اسلام(ص) در فضایی روحانی و معنوی به قرائت زیارت از بعید حضرت رسول(ص) پرداختند.

به گزارش خبرنگاران مهر از شهرستانهای استان، آئین های سخنرانی، نوحه خوانی، روضه خوانی و مراسم باشکوه سینه زنی با حضور هیئت های عزاداری و مردم عزادار از مهم ترین برنامه های امروز بوده است.

این مراسم در شهرستان های شیروان در امامزاده حمزه رضا(ع)، در اسفراین در امامزاده سیدجعفر(ع)، در مانه و سملقان در امامزاده محمد دلاور، در جاجرم در امامزاده علی بن مهزیار و در فاروج در امامزاده سید جعفر(ع) روستای سیاهدشت برگزار شد.