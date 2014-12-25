به گزارش خبرنگار مهر، فردا و همزمان با سوم ماه ربیع الاول پرچم مشکی گنبد بارگاه و پوش ضریح مطهر امام رضا (ع) بعد از دو ماه عزاداری محرم و صفر تعویض خواهند شد.

گنبد و پوش ضریح مطهر امام هشتم (ع) در آخر ماه ذی الحجه و در آستانه ماه محرم سیاه پوش شد که فردا و همزمان با طلوع آفتاب، تمامی صحن‌ ها و رواق‌ های اماکن متبرکه پس از ۶۳ روز سیاه پوشی به مناسبت ایام سوگواری اهل بیت (ع)، با پرچم و پوش سبز تعویض خواهند شد.

گفتنی است، تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح مطهر امام رضا (ع) در طول سال به مناسبت ایام سوگواری و اعیاد انجام می‌ شود.