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۴ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۰۴

فردا و همزمان با سوم ربیع الاول/

پرچم گنبد و پوش ضریح امام رضا(ع) بعد از ۶۳ روز سیاه‌پوشی تعویض می‌شود

پرچم گنبد و پوش ضریح امام رضا(ع) بعد از ۶۳ روز سیاه‌پوشی تعویض می‌شود

مشهد- فردا و همزمان با سوم ماه ربیع الاول پرچم مشکی گنبد و پوش ضریح مطهر امام رضا (ع) بعد از ۶۳ روز سیاه پوشی تعویض می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فردا و همزمان با سوم ماه ربیع الاول پرچم مشکی گنبد بارگاه و پوش ضریح مطهر امام رضا (ع) بعد از دو ماه عزاداری محرم و صفر تعویض خواهند شد.

گنبد و پوش ضریح مطهر امام هشتم (ع) در آخر ماه ذی الحجه و در آستانه ماه محرم سیاه پوش شد که فردا و همزمان با طلوع آفتاب، تمامی صحن‌ ها و رواق‌ های اماکن متبرکه پس از ۶۳ روز سیاه پوشی به مناسبت ایام سوگواری اهل بیت (ع)، با پرچم و پوش سبز تعویض خواهند شد.

گفتنی است، تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح مطهر امام رضا (ع) در طول سال به مناسبت ایام سوگواری و اعیاد انجام می‌ شود.

کد مطلب 2449078

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