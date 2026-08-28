به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته اصفهان، با گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت: هفته دولت فرصتی برای پاسداشت فرهنگ خدمت، پاسخگویی و همراهی با مردم است و امسال، پس از عبور از روزهایی دشوار و کمسابقه، معنای این هفته بیش از هر زمان دیگری با صبر، همدلی و ایستادگی مردم گره خورده است.
وی با قدردانی از مردم شریف اصفهان، کارکنان دستگاههای اجرایی، کارگران، تولیدکنندگان، کشاورزان، فرهنگیان، پزشکان، امدادگران و همه خادمان مردم افزود: در ایام جنگ ۴۰ روزه، مردم نجیب اصفهان با آرامش، صبوری و مسئولیتپذیری، سرمایه اصلی استان و کشور بودند و خانوادهها، کسبه، صنعتگران، کارگران، کشاورزان، جوانان، خیران و گروههای مردمی در کنار یکدیگر اجازه ندادند زندگی، تولید و خدمترسانی متوقف شود.
استاندار اصفهان ادامه داد: این همراهی نشان داد که در روزهای دشوار، بزرگترین تکیهگاه کشور مردم هستند و وحدت ملی در خیابان، میدان، عرصه دیپلماسی و رسانه خود را نشان میدهد.
جمالینژاد با اشاره به نقش مردم در حفظ آرامش و انسجام اجتماعی گفت: در عرصه کار و خدمت نیز تولیدکنندگان، کارگران، دستگاههای امدادی و گروههای مردمی پای مسئولیت خود ایستادند و در عرصه رسانه، هوشیاری مردم در برابر شایعه و ناامیدسازی نقش مهمی در حفظ آرامش جامعه داشت.
وی با بیان اینکه با وجود محدودیت شدید منابع و دشواریهای ناشی از شرایط جنگی، اداره امور کشور و تأمین نیازهای مردم متوقف نشد، گفت: در استان اصفهان به دلیل جایگاه صنعتی، جمعیتی و اقتصادی، مسئولیتها سنگینتر بود و دستگاههای اجرایی، خدماتی، درمانی و امدادی با تلاش شبانهروزی در کنار مردم ماندند.
استاندار اصفهان افزود: مدیران استان نیز با حضور میدانی، پیگیری مسائل و هماهنگی مستمر، مسیر خدمترسانی را دنبال کردند و از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی که در این شرایط مسئولانه در کنار مردم و تولید ایستادند، قدردانی میکنیم.
آب مهمترین مطالبه اصفهان است
جمالینژاد آب را مهمترین مسئله اصفهان دانست و تصریح کرد: آب موضوعی مرتبط با زندگی مردم، کشاورزی، محیطزیست، صنعت و آینده استان است و پیگیری طرحهای خط عمان، ماندگان و تونل سوم با جدیت ادامه دارد.
وی با تأکید بر ضرورت تکمیل طرحهای آب و فاضلاب و مدیریت پایدار منابع آب گفت: جاریسازی سهماهه زایندهرود یکی از مطالبات مهم برای حفظ حیات زیستمحیطی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان است و این موضوع با جدیت دنبال میشود.
تسریع در نهضت ملی مسکن و حمایت از خانوادهها
استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به حوزه مسکن و جوانی جمعیت اظهار داشت: تسریع در اجرای نهضت ملی مسکن از مطالبات جدی مردم و جوانان است و تأمین زمین برای برنامههای جوانی جمعیت و حمایت از خانوادهها، با وجود محدودیت زمین و منابع مالی، پیگیری میشود.
وی افزود: استفاده از ظرفیت بازآفرینی شهری، مشارکت بخش خصوصی و تکمیل پروژههای موجود در دستور کار قرار دارد و تقویت خانواده باید در همه سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.
هدفگذاری برای هزار همت سرمایهگذاری در اصفهان
جمالینژاد با بیان اینکه مسیر پیشرفت استان از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال پایدار میگذرد، گفت: هدفگذاری برای حدود هزار همت سرمایهگذاری در استان اصفهان با تکیه بر پروژههای واقعی و اثرگذار دنبال میشود.
وی افزود: اولویت ما تکمیل پروژههای نیمهتمام است؛ پروژههایی که باید هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسند و ثمره آن برای مردم قابل مشاهده باشد.
استاندار اصفهان تصریح کرد: بهبود شاخصهای اقتصادی باید خود را در رونق تولید، اشتغال جوانان و بهبود معیشت مردم نشان دهد و نمیتوان صرفاً به بیان آمارها اکتفا کرد.
انرژی خورشیدی، هوش مصنوعی و گردشگری پیشرانهای توسعه اصفهان است
وی توسعه انرژی خورشیدی و انرژیهای پاک، گسترش هوش مصنوعی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان، تقویت گردشگری، صنایعدستی و میراث فرهنگی اصفهان را از ظرفیتهای پیشران استان برشمرد و گفت: حمایت از کسبوکارهای خانوادگی و خدمات اجتماعی، تقویت صنایع کوچک و متوسط و توسعه زنجیرههای تولید نیز باید با جدیت دنبال شود.
جمالینژاد با تأکید بر ضرورت رفع موانع تولید اظهار داشت: بهبود فضای کسبوکار و حمایت از تولیدکنندگان یک ضرورت جدی است و میزهای خدمت باید محل شنیدن مستقیم مسائل مردم و فعالان اقتصادی باشد.
وی افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید با جدیت بیشتری برای حل مشکلات واحدهای اقتصادی فعال باشد و شناسایی و بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دارد.
توسعه باید همه شهرستانهای اصفهان را دربر بگیرد
استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت توزیع متوازن امکانات و خدمات گفت: توسعه باید همه شهرستانها، شهرها، روستاها و مناطق کمبرخوردار را دربر بگیرد و سفرهای شهرستانی و حضور مدیران در میان مردم باید به تصمیمهای روشن، پیگیری مستمر و حل مسائل واقعی منتهی شود.
وی خاطرنشان کرد: هیچ منطقهای نباید از نگاه توسعهای و خدمات عمومی دور بماند و حضور مدیران در میدان باید برای مردم نتیجه ملموس داشته باشد.
جمالینژاد در پایان با اشاره به ضرورت بازسازی و تداوم مسیر توسعه استان گفت: بازسازی آسیبها در کنار ادامه مسیر توسعه یک ضرورت است و حفظ زیرساختها، تکمیل پروژههای نیمهتمام و رفع مسائل مردم باید همزمان دنبال شود.
وی تأکید کرد: هفته دولت فرصتی برای گزارش خدمت است، اما مهمتر از گزارش عملکرد، استمرار خدمت، شنیدن صدای مردم و تبدیل مطالبات آنان به تصمیم و اقدام عملی است.
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