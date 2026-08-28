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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۶

پیگیری طرح‌های آب و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را باجدیت دنبال می‌کنیم

پیگیری طرح‌های آب و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را باجدیت دنبال می‌کنیم

اصفهان - استاندار اصفهان گفت: مدیریت منابع آب، پیگیری طرح‌های خط عمان، ماندگان و تونل سوم، تسریع در نهضت ملی مسکن و جذب حدود هزار همت سرمایه‌گذاری با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان، با گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت: هفته دولت فرصتی برای پاسداشت فرهنگ خدمت، پاسخ‌گویی و همراهی با مردم است و امسال، پس از عبور از روزهایی دشوار و کم‌سابقه، معنای این هفته بیش از هر زمان دیگری با صبر، همدلی و ایستادگی مردم گره خورده است.

وی با قدردانی از مردم شریف اصفهان، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، کارگران، تولیدکنندگان، کشاورزان، فرهنگیان، پزشکان، امدادگران و همه خادمان مردم افزود: در ایام جنگ ۴۰ روزه، مردم نجیب اصفهان با آرامش، صبوری و مسئولیت‌پذیری، سرمایه اصلی استان و کشور بودند و خانواده‌ها، کسبه، صنعتگران، کارگران، کشاورزان، جوانان، خیران و گروه‌های مردمی در کنار یکدیگر اجازه ندادند زندگی، تولید و خدمت‌رسانی متوقف شود.

استاندار اصفهان ادامه داد: این همراهی نشان داد که در روزهای دشوار، بزرگ‌ترین تکیه‌گاه کشور مردم هستند و وحدت ملی در خیابان، میدان، عرصه دیپلماسی و رسانه خود را نشان می‌دهد.

جمالی‌نژاد با اشاره به نقش مردم در حفظ آرامش و انسجام اجتماعی گفت: در عرصه کار و خدمت نیز تولیدکنندگان، کارگران، دستگاه‌های امدادی و گروه‌های مردمی پای مسئولیت خود ایستادند و در عرصه رسانه، هوشیاری مردم در برابر شایعه و ناامیدسازی نقش مهمی در حفظ آرامش جامعه داشت.

وی با بیان اینکه با وجود محدودیت شدید منابع و دشواری‌های ناشی از شرایط جنگی، اداره امور کشور و تأمین نیازهای مردم متوقف نشد، گفت: در استان اصفهان به دلیل جایگاه صنعتی، جمعیتی و اقتصادی، مسئولیت‌ها سنگین‌تر بود و دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، درمانی و امدادی با تلاش شبانه‌روزی در کنار مردم ماندند.

استاندار اصفهان افزود: مدیران استان نیز با حضور میدانی، پیگیری مسائل و هماهنگی مستمر، مسیر خدمت‌رسانی را دنبال کردند و از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی که در این شرایط مسئولانه در کنار مردم و تولید ایستادند، قدردانی می‌کنیم.

آب مهم‌ترین مطالبه اصفهان است

جمالی‌نژاد آب را مهم‌ترین مسئله اصفهان دانست و تصریح کرد: آب موضوعی مرتبط با زندگی مردم، کشاورزی، محیط‌زیست، صنعت و آینده استان است و پیگیری طرح‌های خط عمان، ماندگان و تونل سوم با جدیت ادامه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل طرح‌های آب و فاضلاب و مدیریت پایدار منابع آب گفت: جاری‌سازی سه‌ماهه زاینده‌رود یکی از مطالبات مهم برای حفظ حیات زیست‌محیطی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان است و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

تسریع در نهضت ملی مسکن و حمایت از خانواده‌ها

استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به حوزه مسکن و جوانی جمعیت اظهار داشت: تسریع در اجرای نهضت ملی مسکن از مطالبات جدی مردم و جوانان است و تأمین زمین برای برنامه‌های جوانی جمعیت و حمایت از خانواده‌ها، با وجود محدودیت زمین و منابع مالی، پیگیری می‌شود.

وی افزود: استفاده از ظرفیت بازآفرینی شهری، مشارکت بخش خصوصی و تکمیل پروژه‌های موجود در دستور کار قرار دارد و تقویت خانواده باید در همه سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

هدف‌گذاری برای هزار همت سرمایه‌گذاری در اصفهان

جمالی‌نژاد با بیان اینکه مسیر پیشرفت استان از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال پایدار می‌گذرد، گفت: هدف‌گذاری برای حدود هزار همت سرمایه‌گذاری در استان اصفهان با تکیه بر پروژه‌های واقعی و اثرگذار دنبال می‌شود.

وی افزود: اولویت ما تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است؛ پروژه‌هایی که باید هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند و ثمره آن برای مردم قابل مشاهده باشد.

استاندار اصفهان تصریح کرد: بهبود شاخص‌های اقتصادی باید خود را در رونق تولید، اشتغال جوانان و بهبود معیشت مردم نشان دهد و نمی‌توان صرفاً به بیان آمارها اکتفا کرد.

انرژی خورشیدی، هوش مصنوعی و گردشگری پیشران‌های توسعه اصفهان است

وی توسعه انرژی خورشیدی و انرژی‌های پاک، گسترش هوش مصنوعی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، تقویت گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی اصفهان را از ظرفیت‌های پیشران استان برشمرد و گفت: حمایت از کسب‌وکارهای خانوادگی و خدمات اجتماعی، تقویت صنایع کوچک و متوسط و توسعه زنجیره‌های تولید نیز باید با جدیت دنبال شود.

جمالی‌نژاد با تأکید بر ضرورت رفع موانع تولید اظهار داشت: بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولیدکنندگان یک ضرورت جدی است و میزهای خدمت باید محل شنیدن مستقیم مسائل مردم و فعالان اقتصادی باشد.

وی افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید با جدیت بیشتری برای حل مشکلات واحدهای اقتصادی فعال باشد و شناسایی و بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دارد.

توسعه باید همه شهرستان‌های اصفهان را دربر بگیرد

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت توزیع متوازن امکانات و خدمات گفت: توسعه باید همه شهرستان‌ها، شهرها، روستاها و مناطق کم‌برخوردار را دربر بگیرد و سفرهای شهرستانی و حضور مدیران در میان مردم باید به تصمیم‌های روشن، پیگیری مستمر و حل مسائل واقعی منتهی شود.

وی خاطرنشان کرد: هیچ منطقه‌ای نباید از نگاه توسعه‌ای و خدمات عمومی دور بماند و حضور مدیران در میدان باید برای مردم نتیجه ملموس داشته باشد.

جمالی‌نژاد در پایان با اشاره به ضرورت بازسازی و تداوم مسیر توسعه استان گفت: بازسازی آسیب‌ها در کنار ادامه مسیر توسعه یک ضرورت است و حفظ زیرساخت‌ها، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و رفع مسائل مردم باید هم‌زمان دنبال شود.

وی تأکید کرد: هفته دولت فرصتی برای گزارش خدمت است، اما مهم‌تر از گزارش عملکرد، استمرار خدمت، شنیدن صدای مردم و تبدیل مطالبات آنان به تصمیم و اقدام عملی است.

کد مطلب 6930548

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