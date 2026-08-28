سمیه صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین سال است که در مهمانی امت احمد(ص) حضور داریم و امسال نیز با یک گروه ۱۵ نفره سرود در این جشن حضور پیدا کرده‌ایم.

وی افزود: این گروه با هدف اجرای سرود در وصف پیامبر اکرم(ص) و ایجاد فضای شاد و معنوی برای مردم در این برنامه حضور دارد و تلاش می‌کنیم از ظرفیت هنر برای بیان مفاهیم دینی و ارزش‌های اخلاقی استفاده کنیم.

صادقی ادامه داد: حضور نوجوانان و جوانان در چنین برنامه‌هایی اهمیت زیادی دارد، چراکه آنها می‌توانند با زبان هنر، پیام‌های فرهنگی و دینی را به هم‌نسلان خود منتقل کنند.

وی با اشاره به بخش پذیرایی این برنامه گفت: در کنار اجرای سرود، در پذیرایی از مردم نیز مشارکت داریم و تلاش می‌کنیم سهم کوچکی در برگزاری این جشن مردمی داشته باشیم.

این فعال فرهنگی هدف از حضور خود و اعضای گروه در مهمانی امت احمد(ص) را ادای ارادت به پیامبر مهربانی‌ها و مشارکت در یک برنامه مردمی عنوان کرد و گفت: برای ما مهم است که در جشن پیامبر اکرم(ص) در کنار مردم باشیم و با استفاده از ظرفیت سرود، بخشی از محبت و ارادت خود به حضرت رسول(ص) را بیان کنیم.

وی خاطرنشان کرد: حضور گروه‌های مختلف فرهنگی و هنری از شهرستان‌های مختلف در کنار مردم سنندج، جلوه‌ای از همدلی و مشارکت مردمی است و می‌تواند به تقویت وحدت و نشاط اجتماعی کمک کند.