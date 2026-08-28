حماس: کشتار جنین خشم و مقابله فزاینده را به همراه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای شهادت فلسطینیانی را که در کشتار رژیم اشغالگر بر اثر حمله به جنین به شهادت رسیدند، به ملت مقاوم فلسطین و امت عربی و اسلامی تسلیت گفت.

حماس تاکید کرد: این جنایت هولناک که به پرونده خونین رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین افزوده شده است، جز با خشم و مقابله بیشتر مواجه نخواهد شد. کرانه باختری همچنان خاستگاه مبارزان و حماسه‌ها باقی خواهد ماند و ملت پایدار فلسطین نیز به سرزمین، حقوق و اصول ثابت خود پایبند خواهد بود.

این جنبش خاطر نشان کرد: مقاومت فلسطین از مسیر وفاداری به خون شهدا منحرف نخواهد شد و به وصیت آنان تا دستیابی به آزادی و بیرون راندن اشغالگران وفادار خواهد ماند.

حماس مسئولیت کامل پیامدهای این حملات و جنایات فزاینده را متوجه رژیم اشغالگر دانست و تاکید کرد: ادامه سیاست وحشیانه کشتار، تخریب و ایجاد رعب و وحشت، برای این رژیم امنیت یا ثبات به همراه نخواهد آورد.

این جنبش از مردم فلسطین در جنین و تمامی استان‌های کرانه باختری خواست همه اشکال مقاومت را تشدید کرده، محاسبات امنیتی رژیم اشغالگر را برهم بزنند، با جنایات این رژیم و حملات گروه‌های شهرک‌نشین مقابله کنند و تلاش‌های ملی را برای تقویت پایداری و استقامت در برابر طرح‌های کشتار، الحاق و کوچ اجباری یکپارچه سازند.

حماس همچنین از امت عربی و اسلامی، جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری و بشردوستانه خواست فورا برای متوقف کردن تشدید تجاوزات رژیم اشغالگر علیه ملت و سرزمین فلسطین اقدام کرده و به وضعیت مصونیت از مجازاتی که سران این رژیم را به ادامه جنایات خود تشویق می‌کند، پایان دهند.