به گزارش خبرنگار مهر عبدالله ویسی شامگاه جمعه در نشست خبری پیش از دیدار ذوبآهن اصفهان برابر فجر شهید سپاسی شیراز با اشاره به اهمیت این مسابقه گفت: خوشحال هستم که در شهر خوب و فرهنگی شیراز حضور داریم و امیدوارم اقامت خوبی در این شهر داشته باشیم.
وی ادامه داد: بازی در خانه حریف و کسب امتیاز اتفاق خوبی است، اما زمانی که بتوانید سه امتیاز کامل را به دست بیاورید، لذت بیشتری دارد. ما فردا برای کسب همین لذت و رسیدن به سه امتیاز کامل به میدان میرویم.
سرمربی ذوبآهن با تأکید بر احترام به فجر شهید سپاسی گفت: برای تیم محبوب شیراز احترام خاصی قائلیم، اما هدف ما کاملاً مشخص است و میخواهیم سه امتیاز را به دست بیاوریم. برای این مسابقه برنامههای خاصی داریم و امیدواریم بتوانیم آنها را در زمین اجرا کنیم.
ویسی با اشاره به نتایج اخیر ذوبآهن افزود: در سه بازی گذشته نتوانستیم به پیروزی برسیم و اتفاقات فوتبالی نیز آنطور که باید برای ما رقم نخورد، اما این مسئله باعث نمیشود ناامید شویم. تمام تلاش خود را میکنیم تا این بار به نتیجه دلخواه برسیم.
وی با اشاره به پیروزی اخیر فجر شهید سپاسی برابر ملوان تصریح کرد: فجر هفته گذشته در خانه حریف به پیروزی رسید و توانست ملوان را مقابل هوادارانش شکست دهد. چنین نتیجهای قطعاً از نظر روحی و روانی شرایط تیم را بالا میبرد، اما مطمئناً تلاش میکنیم این شرایط را کنترل کنیم و امیدوارم در پایان سه امتیاز به حساب ذوبآهن واریز شود.
ویسی درباره وضعیت بازیکنان ذوبآهن نیز گفت: علیرضا کاظمی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم و علی اسلامی نیز محروم است و نمیتواند در این مسابقه تیم را همراهی کند.
گذشته ذوبآهن قابل احترام است؛ امسال مهمتر است
سرمربی ذوبآهن در واکنش به سؤالی درباره شرایط این تیم و عملکرد سالهای گذشته اظهار کرد: من یک مربی حرفهای هستم و اکنون سرمربی ذوبآهن هستم. در سالهای گذشته نیز مربی تیمهای مختلفی بودهام و حضورم در این تیم دلیل خاصی نداشته است.
وی افزود: ذوبآهن گذشته بسیار خوبی دارد و این گذشته برای خود من هم لذتبخش است. تیمی که چنین سابقه و داشتههایی دارد باید از نظر فنی شرایط خوبی داشته باشد، روان بازی کند و همچنان جایگاه قابل احترامی در فوتبال کشور داشته باشد.
ویسی ادامه داد: گذشته ذوبآهن برای ما ارزشمند است، اما چیزی که اهمیت دارد امسال است. ما در حال تلاش هستیم تا اتفاقات خوبی برای تیم رقم بخورد و امیدوارم مردم نیز همان چیزی را که از ذوبآهن انتظار دارند، در زمین ببینند.
قهرمانی برای همه تیمها یکسان نیست
سرمربی ذوبآهن در ادامه درباره کاهش شانس تیمهای شهرستانی برای قهرمانی در فوتبال ایران گفت: شرایط فوتبال ایران تفاوت چندانی با بسیاری از لیگهای دنیا ندارد. در همه لیگها چند تیم با هدف قهرمانی وارد مسابقات میشوند و تیمهای دیگری نیز برای اهدافی مانند کسب سهمیه آسیا یا ماندن در لیگ رقابت میکنند.
وی ادامه داد: در اسپانیا بارسلونا و رئال مادرید، در انگلیس تیمهایی مانند چلسی و منچسترسیتی و در سایر لیگها نیز چند تیم مشخص برای قهرمانی سرمایهگذاری میکنند. در فوتبال ایران هم استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور شرایط متفاوتی دارند و معمولاً با هدف قهرمانی و حضور در رقابتهای آسیایی وارد مسابقات میشوند.
ویسی با اشاره به دشواری قهرمانی تیمهایی خارج از جمع مدعیان سنتی افزود: اینکه تیمی مانند لسترسیتی بتواند در انگلیس قهرمان شود، اتفاقی نیست که هر سال رخ دهد و شاید ۲۰ سال یکبار چنین اتفاقی در فوتبال دنیا بیفتد.
جام حذفی؛ تنها مسیر غافلگیری مدعیان
وی با بیان اینکه جام حذفی میتواند شرایط متفاوتی ایجاد کند، گفت: در جام حذفی امکان چنین اتفاقاتی بیشتر وجود دارد و تیمهایی که در لیگ شانس کمتری برای قهرمانی دارند، میتوانند با چند نتیجه خوب خودشان را به مراحل پایانی برسانند.
سرمربی ذوبآهن خاطرنشان کرد: تیمهایی مانند فولاد خوزستان و سایر تیمها ممکن است با هدف کسب سهمیه آسیا وارد مسابقات شوند و بعضی تیمها نیز برای بقا میجنگند. در فوتبال دنیا نیز تیمها متناسب با امکانات و اهداف خود وارد رقابت میشوند؛ برخی برای قهرمانی، برخی برای سهمیه آسیا و برخی برای ماندن در لیگ تلاش میکنند.
نظر شما