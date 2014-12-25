50 مصوبه سفر وزير بهداشت به كردستان/دانشكده داروسازي تاسيس مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، طیب قدیمی بعد از ظهر پنج شنبه در جمع اصحاب رسانه و خبرنگاران استان کردستان اظهار داشت: تعداد مصوبات سفر سه روزه وزیر بهداشت به استان کردستان حدود 50 مصوبه است و بخشی از این مصوبات در کوتاه مدت محقق می شود اما برخی نیز زمان بر است و باید روال اداری خاص خود را طی کند.

وی با اشاره به محورهاي اصلي مصوبات سفر استان وزير بهداشت به كردستان افزود: این دستاوردها در سه بخش آموزشی، بهداشتی و درمانی دسته بندی می شود و با اجرای آنها حوزه سلامت استان شاهد تحول چشم گیری خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان بیان کرد: تأسیس دانشکده داروسازی و راه اندازی رشته تغذیه، دستگاه آزمایشات توکسیکولوژی در معاونت غذا و دارو، مجوز ایجاد دستیاری رشته تخصصی طب اورژانس، خرید یک دستگاه آرتروسکوپ و یک دستگاه لاپارسکوپ برای بیمارستان بعثت و تخصیص 10 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه آی سی یو بیمارستان بعثت از جمله مصوبات سفر وزیر به استان کردستان است.

قدیمی یادآور شد: کمک به هزینه درمان بیماران نازایی بیمارستان بعثت، خرید تجهیزات ERCPبرای بیمارستان توحید، خرید دستگاه پلاسمافرز برای بیمارستان توحید، خرید پنتاکم چشم پزشکی برای بیمارستان توحید و 10 میلیارد ریال اعتبار برای تعمیر و تجهیز کلینیک ویژه دانشگاه از مهمترین مصوبات این سفر در شهرستان سنندج است.

وی ادامه داد: خرید دستگاه سی تی اسکن 16 اسلایس اسپیرال، 10 میلیارد ریال اعتبار برای تعمیر و هتلینگ بخش کودکان و تجهیز بخش و خرید یک دستگاه PCNL اورولوژی از مصوبات مربوط به شهرستان سقز است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان گفت: اخذ مجوز قانونی ماده 215 جهت بیمارستان جایگزین قروه، تجهیز و بازسازی تاسیسات و بخش های بیمارستانی با اولویت بخش های دیالیز و اتاق عمل، ساخت مرکز بهداشتی درمانی در شهرک امام خمینی (ره) در صورت تهیه زمین رایگان و سند دار از مصوبات شهرستان قروه است.

قدیمی اظهار داشت: همچنین فعال نمودن پایگاه سلامت شهرک دانش، تخصیص اعتبار سه میلیارد ریال جهت تعمیر و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی دلبران، دزج و سریش آباد، اختصاص یک دستگاه آمبولانس برای دلبران در تقسیم آمبولانس های خرید متمرکز وزارتی و اقدام جهت بیتوته کردن بهیار در مراکز بهداشتی درمانی با توجه و تأکید خاص به تزریقات و دارو از مصوبات سفر وزیر در بازدید از بیمارستان شهید بهشتی قروه است.

وی افزود: اختصاص دو دستگاه ونتیلاتور برای آی سی یو، یک دستگاه آمبولانس برای بیمارستان امام خمینی (ره) سی تی اسکن دو اسلایس و 10 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه و تجهیز اتاق عمل و بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی (ره) دیواندره و 10 میلیارد و 500 میلیون ریال برای احداث بلوک زایمان بخشی دیگر از مصوبات سفر وزیر بهداشت و درمان در شهرستان دیواندره است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان بیان کرد: خرید یک دستگاه لاپاراسکوپ، 10 میلیارد و 500 میلیون ریال برای احداث بلوک زایمان در بیمارستان بوعلی، 10 میلیارد ریال برای بازسازی اتاق عمل بیمارستان فجر، خرید یک دستگاه MRI برای بیمارستان بوعلی ساخت پایگاه بهداشتی کانی دینار و نیز یک دستگاه فیکو انتریور از مصوبات وزیر بهداشت در سفر به شهرستان مریوان است.

قدیمی یادآور شد: خرید لاپاراسکوپ، دو میلیارد ریال کمک به هتلینگ بیمارستان، یک دستگاه آمبولانس برای شهر حسن آباد یاسوکند یک دستگاه ونتیلاتور برای آی سی یو و پنج میلیارد ریال اعتبار برای توسعه آزمایشگاه بیمارستان امام حسین (ع) از مصوبات وزیر بهداشت در سفر به شهرستان بیجار است.

وی ادامه داد: 10 میلیارد ریال کمک به تجهیزات و هتلینگ بیمارستان و خرید یک دستگاه سونوگرافی داپلر از مصوبات سفر وزیر به بانه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان گفت: خرید دستگاه سی تی اسکن دو اسلایس و تجهیز بخش دیالیز ساخته شده توسط خیرین در بیمارستان کامیاران از دیگر مصوبات وزیر بهداشت در سفر به شهرستان کامیاران است.

قدیمی اظهار داشت: تجهیز بیمارستان جدید الاحداث دهگلان پس از تحویل توسط مجری راه و شهرسازی و خرید یک دستگاه آمبولانس از محل خرید متمرکز وزارتی در تقسیم آتی از مصوبات وزیر بهداشت در سفر به شهرستان دهگلان بود.

وی افزود: تجهیز کامل بیمارستان 32 تختخوابی بعد از تحویل از راه و شهرسازی و تامین نیروی درمانی متخصص در رشته های پایه بر اساس سطح بندی از مهمترین مصوبات سفر دکتر هاشمی در سفر به شهرستان سروآباد است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه سلامت به عنوان نیاز اصلی مردم اشاره کرد و یادآور شد: باید در نظر داشت چه امکاناتی در کجای استان هزینه بازدهی مناسب دارد و بر این اساس اقدام کرد.

قدیمی ادامه داد: در حوزه سلامت بیش از آنچه وجود تجهیزات ضروری باشد وجود نیروی متخصص اهمیت دارد و تربیت و جذب نیروی متخصص کافی در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی کردستان است.

وی گفت: یکی از اقدامات موثر در این سفر کسب مجوز راه‌ اندازی دانشکده دارو سازی و جذب دانشجو در رشته دکتری دارو سازی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان اظهار داشت: همچنین راه ‌اندازی رشته دستیاری تربیت متخصص طب اورژانس با تکیه بر پذیرش نیروی بومی در همه استان ‌ها از سیاست‌ های وزارت بهداشت است که در استان کردستان هم در حال راه اندازی است.

قدیمی در پايان سخنان خود در اين نشست خبري افزود: ارتقای آزمایشگاه سم‌ شناسی دانشگاه از سطح دو به سطح یک با تأمین تجهیزات از دیگر اثرات سفر وزیر به استان بوده است.

در اين مراسم از همكاري خبرنگاران رسانه هاي جمعي استان كردستان نيز به دليل پوشش اخبار سفر وزير بهداشت به اين استان تقدير شد.