لزوم حفظ انسجام ملی و حمایت از گفتمان مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری پنجشنبه شب در جمع مردم کیاسر با اشاره به تحولات اخیر و مواضع جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: پاسخ مقتدرانه ایران اسلامی به زیاده‌خواهی‌ها و نقض عهد دشمنان، موجب تقویت غرور و عزت ملی شده است.

وی افزود: به لطف الهی و با ایستادگی مردم و شجاعت نیروهای نظامی و رزمندگان غیور، جمهوری اسلامی ایران از قدرت و دست برتر برخوردار است و دشمنان با اقدامات خود بیش از پیش در مسیر استیصال قرار گرفته‌اند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی مازندران بر ضرورت تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و گفت: در این مسیر، لحظه‌ای میدان و عرصه را خالی نخواهیم کرد و حمایت از گفتمان مقاومت و ایستادگی را وظیفه‌ای ملی می‌دانیم.

باقری با بیان اینکه حفظ وحدت و انسجام اجتماعی باید مورد توجه همه جریان‌ها و گروه‌ها قرار گیرد، تصریح کرد: هرگونه اقدامی که موجب ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان شود، به مصلحت کشور نیست و جریان‌های فرصت‌طلب و غرب‌گرا نخواهند توانست با ایجاد اختلاف، میان مردم و مسئولان فاصله ایجاد کنند.

وی ادامه داد: گفتمان مقاومت و ایستادگی، علاوه بر آنکه مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، در میان بخش گسترده‌ای از مردم نیز جایگاه دارد و باید از هر سخن و اقدامی که موجب ناامیدی جامعه یا تضعیف روحیه ملی شود، پرهیز کرد.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی مازندران همچنین بر ضرورت توجه جدی مسئولان به مطالبات مردم تأکید کرد و گفت: مسئولان و دست‌اندرکاران باید قدردان همراهی و صبوری مردم باشند و برای رفع مشکلات و معضلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

باقری خاطرنشان کرد: خدمت به مردم و تلاش برای کاهش مشکلات آنان، مسئولیتی جدی است و مسئولان نباید از وظایف خود در قبال جامعه غفلت کنند؛ چراکه بی‌توجهی به مطالبات مردم و مشکلات جامعه می‌تواند پیامدهای سنگینی به همراه داشته باشد.

وی در پایان بر تداوم وحدت، امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام، همدلی و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان نیاز داریم.