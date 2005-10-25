وزير امور خارجه واتيكان به مسكو سفر مي كند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اسقف اعظم لاجولو 6 تا 8 آبان ماه در يك كنگره مربوط به عشاي رباني كه در كليساي ايمكيوليت كانسپشن، كليساي جامع مسكو برگزار مي شود، شركت خواهد كرد.

اين بازديد اولين بازديد اسقف اعظم جيواني لاجولي به روسيه محسوب مي شود. بهار سال گذشته پاپ فقيد ژان پل دوم لاجولو را به سمت وزير خارجه واتيكان كه به عنوان وزير بهبود رابطه با ديگر كشورها ناميده مي شود، منصوب كرد.

چندي پيش كاردينال "والتر كسپر" به منظور ادامه مذاكرات ميان كليساي كاتوليك رم و كليساي ارتدكس وارد مسكو شده و پيشنهاد تشكيل" شوراي كليسايي براي آشتي" ميان رهبران كاتوليك و ارتدكس را ارائه كرده بود.

اين در حالي است كه "آلكسي دوم"، رهبر كليساي ارتدكس روسيه نسبت به آينده روابط ميان كليساي كاتوليك رم و كليساي ارتدكس روسيه ابراز خوش بيني كرده و اظهار داشت كه واتيكان آمادگي لازم براي از ميان برداشتن موانع موجود ميان مذاكرات دو طرف را داشته باشد.

با اين همه رهبر روحاني كليساي ارتدكس روسيه پيش از اين به كرات تأكيد كرده بود رهبران كاتوليك بايد تبليغات ديني را در كشورهايي كه اكثريت جمعيت آنها از مسيحيان ارتدكس هستند، محكوم كنند.