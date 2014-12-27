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۶ دی ۱۳۹۳، ۹:۰۶

کارن همایونفر موسیقی «رخ دیوانه» را می‌سازد

کارن همایونفر موسیقی «رخ دیوانه» را می‌سازد

فیلمبرداری فیلم سینمایی «رخ دیوانه» به کارگردانی ابوالحسن داودی و تهیه کنندگی بیتا منصوری وارد مرحله ساخت موسیقی و صداگذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساخت موسیقی «رخ دیوانه» به عهده کارن همایونفر است و صداگذاری توسط بهمن اردلان در استودیو بهمن آغاز شده است.

روابط عمومی این فیلم اعلام کرد: برخلاف ادعای کذب یکی از خبرگزاری‌ها مبنی بر ارسال نسخه اولیه فیلم به دفتر جشنواره، فیلم «رخ دیوانه» برای اولین بار روز گذشته و قبل از پایان مهلت مقرر تحویل دفتر جشنواره شده است.

فیلم سینمایی رخ دیوانه

فیلمنامه «رخ دیوانه» توسط محمدرضا گوهری (بر اساس طرحی از ابوالحسن داودی ) نگاشته شده و داستان چند جوان است که در یک قرار اینترنتی با یکدیگر آشنا شده و به دنبال یک شوخی و شرط بندی در مسیری پیچیده و دلهره آور می‌افتند. مسیری که درک جدیدی از زندگی و اجتماع را برای هرکدامشان رقم می‌زند.

فیلم سینمایی رخ دیوانه

اولین نمایش فیلم «رخ دیوانه» در سی و سومین جشنواره فیلم فجر خواهد بود و  بازیگران آن طناز طباطبایی، صابر ابر، ساعد سهیلی، نازنین بیاتی، امیر جدیدی، سحر هاشمی، رضا آحادی، فرنوش آل احمد و بیژن امکانیان، گوهر خیراندیش و امیر محمد زند هستند.

فیلم سینمایی رخ دیوانه

عوامل سازنده این فیلم سینمایی عبارتند از کارگردان: ابوالحسن داودی، نویسنده فیلمنامه: محمدرضا گوهری براساس طرحی از ابوالحسن داودی، تهیه کننده: بیتا منصوری، سرمایه گذاران: بیتا منصوری، بنیاد سینمایی فارابی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، مدیر صدابرداری: نظام کیایی،‌ تدوین: بهرام دهقانی، طراحی و ترکیب صدا: بهمن اردلان (استودیو بهمن)،‌ آهنگساز: کارن همایونفر،‌ طراح چهره پردازی: مهری شیرازی،‌ طراحان صحنه و لباس: مجید لیلاجی، شهریار کلهر، مدیر تولید: روح اله مهاجری، مدیر فنی: وحید قطبی زاده،‌ منشی صحنه: نفیسه ذاکری، عکاس: مسعود اشتری، فیلمبردار پشت صحنه: پویان بحق، روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای: مهیار جوادی‌فر، دستیار اول و برنامه ریز: ایمان توکلی، رضا سخایی، بدلکاران: ارشا اقدسی، مهسا احمدی.

کد مطلب 2449618

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