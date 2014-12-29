موردی از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کرمانشاه مشاهده نشده است

علیرضا امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به فصل سرما و مهاجرت پرندگان به مناطق گرمسیر، احتمال انتقال آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سراسر دنیا وجود دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی از کشورهای دنیا درگیر این بیماری شده اند، افزود: سازمان دامپزشکی برای جلوگیری از ورود این بیماری به کشور برنامه هایی را طرح ریزی کرده است.

امیری کنترل و مراقبت را از جمله این برنامه ها عنوان کرد و گفت: تاکنون از ۱۵ واحد صنعتی و ۱۲ واحد روستایی استان کرمانشاه، بیش از ۴۵۰ نمونه گیری انجام گرفته که خوشبختانه موردی از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان دیده نشده است.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: مرغداران باید ارتباط خود با پرندگان آزاد پرواز و مهاجر را کم کنند، چرا که این پرندگان می توانند منتقل کننده ویروس بیماری باشند.

وی گفت: ضد عفونی وسایلی که به مرغداری وارد می شوند، دفن بهداشتی تلفات و عمل کردن به توصیه های دامپزشکی از جمله موارد دیگری است که مرغداران باید به آنها توجه جدی داشته باشند.