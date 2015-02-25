جمال الدین جاویدی در گفتگو با مهر از آزاد شدن واردات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یک روزه از کشور فرانسه خبر داد و اظهار داشت: این ممنوعیت به دنبال بروز آنفلوآنزای پرندگان در کشورهای اروپایی از مهر ماه ابلاغ شده بود.

جاویدی افزود: سازمان دامپزشکی پس از اطمینان از سلامت تولیدات این کشور از ۱۰ روز گذشته واردات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یک روزه از فرانسه را آزاد اعلام کرد.

این مقام مسئول در سازمان دامپزشکی ادامه داد: این سازمان از سال ۱۳۸۵ تلاش کرده که همه ساله سیستم مراقبت فعال بیماری فوق حاد پرندگان را همزمان با فصل مهاجرت پرندگان وحشی و سیستم مراقبت غیرفعال آن را در طول سال در کشور برقرار کند.

جاویدی افزود: در این راستا، از مهرماه سال‌جاری طرح مراقبت فعال بیماری فوق حاد پرندگان در ۳۲ استان کشور و با هدف تعیین وجود و یا عدم وجود بیماری در واحدهای صنعتی پرورش مرغ اجداد، مرغ مادر، مرغ تخم‌گذار، مزارع پرورش بوقلمون، شترمرغ، بلدرچین، کبک، آبزی‌سانان، باغ پرندگان، مراکز عرضه طیور زنده، تالاب ها و زیستگاههای پرندگان وحشی، مرغ گوشتی (کشتارگاه‌های طیور) و همچنین طیور روستایی اجرا شد.

وی اضافه کرد: در این طرح، به ۹۶۱ واحد صنعتی و ۳۸۰ واحد روستایی مراجعه و تعداد ۳۱ هزار و ۴۰۰ نمونه سرمی و ۲ هزار و ۶۰۰ نمونه سواب اخذ و نسبت به انجام بیش از ۱۰۰ هزار نوع آزمایش در آزمایشگاه‌های سازمان اقدام شد.

جاویدی با بیان اینکه براساس نتایج آزمایشات ملکولی، هیچ گونه کانون فعال آلوده از نظر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در واحدهای مورد مراجعه در سطح کشور مورد شناسایی قرار نگرفته است، گفت: در این راستا، علاوه بر اجرای طرح مراقبت فعال آنفلوانزای پرندگان، سازمان دامپزشکی کشور جلسات ستاد آنفلوانزای پرندگان در سطوح مختلف ملی، استان و شهرستان را برگزار و آخرین وضعیت بیماری در ایران و سایر کشورهای دنیا را بررسی کرد و در خصوص واردات تخم مرغ نطفه دار، جوجه یکروزه و سایرفراورده های طیور از کشورهای درگیربیماری ممنوعیت و محدویت موقت اعمال کرد.