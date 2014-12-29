نیروی مسلح ایران وظیفه حفظ امنیت منطقه را بر عهده دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در همایش «نقش قوه مقننه در شناسایی، ثبت، ضبط و نشر آثار دفاع مقدس»، گفت: نیروهای مسلح معمولا با تمرین‌های مختلف خود را آماده می‌کنند اما نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس نبردی واقعی کرد و آب دیده شد و تجربه واقعی به دست آورد.

نماینده مردم قم با تاکید بر لزوم صیانت از این تجربه، گفت: حفظ بنیه دفاعی کشور از نکات بسیار مهم است زیرا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ظرفیت دفاع از کل منطقه و حفظ امنیت منطقه را بر عهده دارند.

لاریجانی اظهار داشت: نیروهای مسلح ایران در منطقه توانستند خطرات را تعدیل کنند. در مشکل حمله تروریست‌ها به عراق، دولت این کشور از ایران تقاضای کمک کرد و این نیروهای مسلح بودند که وارد شدند و آرامش را برای کشور عراق ایجاد کردند هر چند این قائله هنوز ختم نشده است.

وی با اشاره به ژست سیاسی ائتلاف مبارزه با داعش، گفت: این ائتلاف کار اساسی انجام نمی‌دهد اما جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح ایران ایستاده‌اند و به دولت و ملت عراق کمک کرده‌اند و در سفری که به این کشور داشتم، دولتمردان عراق به خاطر این همکاری از ما تشکر کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام تشکر از نمایندگان برای تشکیل فراکسیون دفاع مقدس گفت: همه نمایندگان مجلس عضو فراکسیون دفاع مقدس هستند اما به دلیل دغدغه های تشکیل کمیسیون تلفیق و بررسی بودجه تعدادی از آنها در جلسه امروز حضور یافته اند.

وی با تاکید بر اینکه کلیت مجلس به موضوع دفاع مقدس حساس است، اظهار داشت: این جلسه فرصت خوبی است تا موضوع صیانت از دفاع مقدس دقیق تر بررسی شود تا فراکسیون دفاع مقدس فقط جنبه سیاسی نداشته باشد.

لاریجانی دوران دفاع مقدس را دورانی طلایی خواند و گفت: در تاریخ ملت ایران چنین حضوری برای دفاع از کشور را شاهد نبودیم، در دوران دفاع مقدس، ملت با همه هستی خود حضور یافتند.

رئیس مجلس با اشاره به مخاطرات موجود در صحنه منطقه و جهان گفت: امروز جنس مخاطرات متفاوت شده است، در شرایط فعلی در دنیا هیچ کشوری جرات اینکه به ایران تعرض کند ندارد، چون با نیروهای مسلح آبدیده و ملتی مقاوم مواجه است و می داند که در صورت هر گونه خطا در باتلاق بزرگی گرفتار خواهد شد.

وی ادامه داد: امروز مخاطرات وجود دارد اما جنس آن متفاوت است و به همین دلیل وجود نیروهای مسلح قوی برای ایران موضوعیت جدی دارد.

رئیس مجلس از فراکسیون دفاع مقدس خواست برای حفظ و تقویت بنیه دفاعی کشور مراقبت جدی کند و ادامه داد: ممکن است حرف هایی در صحنه جهانی زده شود مبنی بر اینکه در حال حاضر وجود نیروی دفاعی قوی از اهمیت زیادی برخوردار نیست اما این حرف فریب است و باید بنیه دفاعی کشور تقویت شود، ما باید واقعیت های موجود در منطقه و کشور خود را درک و بنیه دفاعی خود را تقویت کنیم.

لاریجانی از نوبخت معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور به خاطر توجه به تقویت بنیه دفاعی در بودجه سال ۹۴ تشکر کرد و گفت: نمایندگان می توانند پیشنهادات خود را با توجه به ظرفیت های بودجه برای تقویت بنیه دفاعی کشور ارائه دهند.

حفظ آثار دفاع مقدس موجب تقویت روحیه جهادی در کشور است

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود حفظ آثار دفاع مقدس را موجب تقویت روحیه جهادی در کشور خواند و گفت: در دوران دفاع مقدس فتوحات مهمی رخ داد که کاروان های راهیان نور گوشه هایی از موفقیت های رزمندگان در دفاع مقدس را به فرزندان ما نشان می دهند.

وی ادامه داد: طرح ایجاد موزه های دفاع مقدس در استانها در راستای حفظ آثار دفاع مقدس طرح خوبی است.

لاریجانی روحیه جهادی را عامل حفظ دستاوردهای یک کشور خواند و گفت: امام علی(ع) معتقد بودند اگر ملتی لباس جهاد را از تن دربیاورد باید لباس خواری بر تن کند، بسیاری از کشورهایی که امروز رنگ و لعاب خوبی نیز دارند مجبورند با تلفن یک کشور بزرگ مسیر خود را عوض کنند، این تزلزل به خاطر این است که روحیه حماسی در بین مردم و مسئولان آنها وجود ندارد.

رئیس مجلس افزود: ایجاد روحیه حماسی و جهادی بسیار مهم است و بر بسیاری از فعالیت های فرهنگی در کشور ترجیح دارد.

لاریجانی، پیوند ملت با جبهه ها را عامل تغییر صحنه های نبرد خواند و گفت: حفظ نیروهای دفاع مقدس و حل دغدغه های آنها بسیار مهم است. باید قدرشناس کسانی باشیم که در دفاع مقدس مجاهدت کردند.

تشکر لاریجانی از دولت برای اجرای قانون جامع ایثارگران

وی اظهار داشت: مجلس در راستای حمایت از ایثارگران گام های بلندی برداشت که تصویب قانون جامع ایثارگران از مهمترین اقدامات مجلس بود، از دولت یازدهم تشکر می کنیم که این قانون را اجرا کرد، این قانون قبلا اجرا نمی شد.