تجربه والفجر ۸ در راهبردهای دفاعی ایران ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد برسلانی چهارشنبه شب در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس، دوران جنگ تحمیلی را یکی از مقاطع مهم شکلگیری توانمندیهای راهبردی کشور دانست و اظهار کرد: در آن دوران، ایران در شرایطی قرار داشت که از نظر تجهیزات نظامی با محدودیتهای جدی مواجه بود، اما رزمندگان با تکیه بر ظرفیت داخلی، ابتکار و روحیه مقاومت توانستند در برابر دشمن ایستادگی کنند.
وی افزود: تجربه هشت سال دفاع مقدس به تدریج نگاه جدیدی را در حوزه دفاعی کشور ایجاد کرد؛ نگاهی که بر خوداتکایی، شناخت نقاط ضعف و قوت دشمن و استفاده از روشهای متناسب با شرایط میدان استوار بود.
برسلانی با اشاره به توسعه توانمندیهای دفاعی کشور اظهار کرد: امروز در حوزههایی مانند پهپاد و موشکهای هوشمند، ظرفیتهایی ایجاد شده که شکلگیری آنها را باید در روندی چندساله و در امتداد تجربههای دوران دفاع مقدس بررسی کرد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران ادامه داد: نیروهای مسلح کشور از سالهای گذشته به سمت توسعه روشهای نبرد نامتقارن حرکت کردند و هدف این رویکرد، ایجاد توانایی مقابله با تهدیداتی بود که از نظر تجهیزات و امکانات در سطح متفاوتی قرار داشتند.
وی گفت: این مسیر نشان میدهد که دفاع صرفاً متکی به تجهیزات نیست، بلکه راهبرد، آموزش، ابتکار و شناخت میدان نیز در ایجاد قدرت دفاعی نقش تعیینکننده دارد.
دفاع مقدس؛ مدرسهای برای فرماندهی و ابتکار
سردار برسلانی با اشاره به برخی عملیاتهای دوران دفاع مقدس تصریح کرد: عملیات والفجر ۸ و عبور نیروهای ایرانی از اروندرود از جمله نمونههایی هستند که توان طراحی و اجرای عملیات پیچیده را نشان دادند.
وی افزود: تجربههایی از این دست، بخشی از دانش عملیاتی ایجادشده در دوران دفاع مقدس است که میتواند برای نسلهای بعدی نیز قابل استفاده باشد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران، روحیه ایثار و شهادت را از عناصر مهم فرهنگ دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: خودباوری و اعتماد به ظرفیتهای داخلی از مهمترین آموزههایی است که باید از آن دوران به نسل امروز منتقل شود.
برسلانی در ادامه به تغییر شکل تهدیدات اشاره کرد و گفت: امروز در کنار تهدیدات نظامی، عرصه رسانه نیز به یکی از میدانهای مهم تقابل تبدیل شده است و دشمن تلاش میکند با انتشار اخبار نادرست و ایجاد فضای روانی، بر افکار عمومی تأثیر بگذارد.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، جهاد تبیین و روایت دقیق وقایع دفاع مقدس اهمیت ویژهای دارد و باید واقعیتهای تاریخی و دستاوردهای آن دوران برای نسل جوان بازگو شود.
ضرورت حفظ هوشیاری در شرایط جدید
این مسئول با اشاره به فرهنگ عاشورایی و علوی رزمندگان دفاع مقدس اظهار کرد: آنچه در دوران دفاع مقدس به پیروزیهای مختلف منجر شد، ترکیبی از ایمان، برنامهریزی، شناخت میدان و روحیه فداکاری بود و این مؤلفهها همچنان میتواند در مواجهه با شرایط جدید مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت هوشیاری عمومی گفت: جامعه امروز با شرایط متفاوتی نسبت به دوران جنگ تحمیلی مواجه است و باید با استفاده از تجربههای گذشته، نسبت به تهدیدات جدید شناخت کافی داشت و برای عبور از آنها آمادگی لازم را حفظ کرد.
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