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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۰۲

رئیس جمهوری اتریش:

تحریم اروپا علیه روسیه احمقانه است

تحریم اروپا علیه روسیه احمقانه است

رئیس جمهوری اتریش معتقد است اعمال تحریم اتحادیه اروپا علیه روسیه اقدامی احمقانه و نسنجیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز ،"هاینس فیشر" رئیس جمهور اتریش با هشدار نسبت به تحریم های اتحادیه اروپا در قبال روسیه اظهارداشت: افزایش احتمالی تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه ممکن است اقدامی "احمقانه و مخرب" باشد.

فیشر در ادامه گفت: بر این باور هستم که این دیدگاهی اشتباه و حتی مخرب است که بخواهیم تحریم علیه روسیه را افزایش دهیم، آن هم دقیقا زمانی که روسیه ضعیف شده است .

رئیس جمهوری اتریش همچنین تصریح کرد: اعمال تحریم ها علیه روسیه به مشکلی ملموس برای مسکو تبدیل شده و این کشور همچنان در چنین شرایطی قرار خواهد داشت.

غرب از ماه مارس 2014 اعمال تحریم ها را علیه روسیه به سبب بحران اوکراین آغاز کرد.

با آغاز ماه سپتامبر، حدود 420 تبعه روس و 143 شرکت این کشور در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا ، ژاپن، سوئیس و نروژ قرار گرفتند.

کد مطلب 2451367
شقایق لامع زاده

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