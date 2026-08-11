حجت الاسلام منوچهر رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری پایان ماه صفر و فرا رسیدن ایام سوگواری شهادت ائمه اطهار (ع) اظهار داشت: امشب در فضای معنوی و مبعوث شده مردم استان ایلام، ویژه‌برنامه شهادت پیامبر مکرم اسلام (ص) و امام حسن مجتبی (ع) در میدان ۲۲ بهمن و اکثر مساجد استان برگزار شد و این مراسم با حضور گسترده عزاداران و دلدادگان به خاندان عصمت و طهارت همراه بود و صحنه‌های زیبایی از عشق و ارادت مردم به ساحت مقدس اهل بیت (ع) را به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه فردا و (پنجشنبه) نیز در اکثر شهرستان‌های استان، دسته‌روی و مراسم عزاداری برگزار خواهد شد، افزود: این آیین‌های معنوی با حضور هیئت‌های مذهبی، مداحان و اقشار مختلف مردم، فضایی سرشار از عشق و ارادت به اهل بیت (ع) را در سطح استان رقم خواهد زد و از تمامی عزاداران برای حضور پرشور در این مراسم دعوت می‌شود تا بار دیگر حماسه‌ای حسینی را در سوگ این مصائب بزرگ خلق کنند.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام با اشاره به برنامه‌های شب آینده، تصریح کرد: به مناسبت شهادت حضرت امام رضا (ع)، مراسم عزاداری در میدان ۲۲ بهمن مرکز استان و همچنین در همه شهرستان‌ها برگزار خواهد شد و دسته‌روی و مراسمات عزاداری با شکوه خاصی در سطح استان برپا خواهد شد و این محافل معنوی، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های اهل بیت (ع) و ترویج فرهنگ غنی عاشورایی در جامعه است.

رئیسی در پایان با اشاره به اینکه این مراسم با همکاری هیئت‌های مذهبی و دستگاه‌های فرهنگی استان برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: امیدواریم این آیین‌های عزاداری، زمینه‌ساز انس بیشتر مردم با معارف اهل بیت (ع) و تقویت روحیه معنوی در جامعه باشد و از همه خادمان و دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم تقدیر و تشکر می‌کنیم.