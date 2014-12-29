تيراندازی سارقان مسلح به ماموران ناجا در خمين/ پلیس به دنبال سارقان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامي استان مركزي گفت: ساعت ۲ و ۴۶ دقيقه روز شنبه ششم دي ماه سال ۹۳ واحد كشت پاسگاه حمزه لو شهرستان خمين اعلام مي دارد كه يكدستگاه خودرو پژو پارس با سرعت بسيار بالا از سمت اراك وارد شهرستان خمين شده و اكيپي از ماموران كلانتري ۱۱ خمين به تعقيب خودرو فوق مي پردازند و در يكي از خيابان هاي سطح شهر خودرو را متوقف كرده كه يكي از سرنشينان خودرو به سمت خودرو پليس تير اندازي كرده و ۲ تن از ماموران مورد اصابت گلوله قرار مي گيرند.

سردار عزيزاله ملكي افزود: دو نفر ضارب با رها كردن خودرو از محل متواري شده و بلافاصله ساير واحد هاي گشتي در محل حاضر و مصدومين را به بيمارستان انتقال مي دهند كه هم اکنون يكي از ماموران از بيمارستان مرخص شده و حال عمومي مصدوم ديگر خوب گزارش شده است.

وي بيان داشت: با تشديد اقدامات انتظامي و طرح مهار در سطح شهرستان خمين ماموران گشت پاسگاه رباط مراد در ساعت سه و ۳۰ دقيقه ورودي خمين از سمت گلپايگان اعلام مي دارند كه ۲ دستگاه خودرو زانتيا به سمت محور خمين به سمت اليگودرز متواري شده كه ماموران به سمت آنان تير اندازي كرده كه يكي از خودرو ها مورد اصابت گلوله ماموران قرار گرفته و متوقف مي شود كه در اين فاصله رانندگان خودرو ها را رها كرده و با استفاده از تاريكي شب متواري مي شوند.

فرمانده انتظامي استان مركزي از كشف پنج جفت پلاك جعلي از خودرو هاي كشف شده خبر داد و اظهار داشت: در استعلام صورت گرفته از خودرو هاي كشف شده مشخص شد كه خودروي پژو پارس كه سرنشينان آن با ماموران انتظامي شهرستان خمين درگير شده بودند سرقتي از شهر اراك بوده و و ۲ دستگاه خودرو زانتيا كشف شده نيز از استان اصفهان سرقت شده بودند.

سردار ملكي گفت: تلاش جهت دستگيري سارقان مسلح همچنان ادامه دارد.