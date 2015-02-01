آموزش نیروها در چگونگی برخورد با جرائم جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی مهری ظهر یکشنبه در همایش روسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه های فرماندهی انتظامی استان مرکزی، با بیان اینکه بر صداقت در کار پلیس تاکید کرد، گفت: وظیفه مسئولان و فرماندهان پلیس، آموزش و توجیه نیروها در چگونگی برخورد با جرائم مختلف در جامعه است.

وی با اشاره به کاهش هفت درصدی تشکیل پرونده در حوزه جرایم کشور، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون تشکیل پرونده در حوزه جرایم کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با بیان اینکه ارتقاء آگاهی مردم در خصوص آسیب های اجتماعی و کاهش جرائم نقش موثری دارد، اضافه کرد: در راستای آموزش همگانی برنامه های مختلفی در دستور کار است.

سردار مهری وضعیت استان مرکزی را به لحاظ امنیت بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در ارزیابی های انجام شده استان مرکزی، جزو استان های امن کشور است.

رییس کل دادگستری استان مرکزی در این همایش با بیان اینکه رمز ماندگاری انقلاب اسلامی ایران اخلاص امام راحل، رهبر معظم انقلاب و اتحاد و پیروی ملت ایران از ولایت فقیه بود، گفت: دشمنان همواره با توطئه های خود برای انحراف اقشار مختلف مردم در کمین هستند.

حجت الاسلام حکمتعلی مظفری با اشاره به اینکه سی وشمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را با حضور اقشار مختلف مردم جشن می گیریم، افزود: اتحاد مردم و مسئولان و حرکت هم گام آنان توطئه های دشمنان را بی نتیجه می گذارد.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران امانتی است که افراد جامعه باید در حفظ و پاسداری از آن خود را مسئول بدانند، گفت: وظیفه ما ایستادگی در برابر اهداف شوم دشمن و دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی و شهدای انقلاب است.

فرماندهی انتظامی استان مرکزی در کاهش جرائم از هیچ کوششی دریغ نمی کند

فرمانده انتظامی استان مرکزی در این همایش با تاکید بر اینکه فرماندهی انتظامی استان تلاش بی بدیلی برای کاهش جرایم به کارگرفته و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نمی کند، گفت: تعامل خوب میان نیروی انتظامی و دستگاه قضایی زمینه ساز توفیقات بزرگی در برخورد با جرایم و کاهش جرم شده است.

سردار عزیزالله ملکی با اشاره به کاهش پنج درصدی جرایم در استان مرکزی، افزود: جرایم در استان مرکزی از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه در مدت مذکور آمار تلفات و حوادث رانندگی درون و برون شهری این استان با کاهش چشمگیری مواجه بوده است، اضافه کرد: نیروی انتظامی استان مرکزی در کاهش فوت شدگان حوادث رانندگی برون شهری رتبه اول و در درون شهری رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی افزایش ۳۴ درصدی سرقت های به عنف، افزایش کشف هشت درصدی مواد مخدر، افزایش ۳۵ درصدی سرقت احشام و افزایش ۱۱۱ درصدی جرایم سایبری را بخشی از توفیقات این فرماندهی از ابتدای سال جاری تاکنون عنوان کرد.

سردار ملکی تصریح کرد: هدف از برگزاری این همایش بررسی عملکرد کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی استان، شناسایی نقاط ضعف و قوت این واحدها و پیش بینی برنامه های سال ۹۴ است.