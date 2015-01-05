۵ کشته و مجروح در اثر سقوط آوار در محلات

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز دوشنبه به مرکز اطلاع رسانی اورژانس محلات گزارش شد که در اثر سقوط آوار در این شهر چند نفر دچار مصدومیت شدند و نیاز فوری به دریافت خدمات فوریتی دارند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان مرکزی در مورد این حادثه گفت: بلافاصله بعد از دریافت گزارش ماموریت نیروهای امدادی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند که تنها بعد از گذشت سه دقیقه خود را بر بالین مصدومین حادثه که کارگران ساختمانی بوده اند رساندند.

خشنودی بیان کرد: تیم اندادی، خدمات امدادی اورژانس پیش بیمارستانی را به چهار مصدوم این سانحه ارائه کرد و در نهایت آنان را به بیمارستان امام خمینی (ره) این شهر انتقال دادند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در اثر وقوع این حادثه یک جوان ۳۲ ساله قبل از رسیدن آمبولانس به علت شدت بالای جراحات در دم جان خود ارا از دست داده است، که فاقد اندیکاسیون احیای قلبی و ریوی بوده است.