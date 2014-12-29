طرح های درمانی در مدارس حاشیه ای خراسان شمالی آغاز شد

بهرام سلیمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز طرح های درمانی دانش آموزان در مدارس حاشیه ای شهر، افزود: در سال های گذشته طرح های درمانی از مدارس برخوردار آغاز می شدند اما امسال برای نخستین بار این طرح ها ابتدا از مدارس حاشیه ای و غیر برخوردار استان آغاز شده است.

وی با اشاره به این که اجرای طرح های مزبور امسال از اول زمستان شروع شده است، اظهار داشت: پارسال این طرح ها با کمک علوم پزشکی و خدمات بهداشی و درمانی خراسان شمالی از بهمن ماه در مدارس استان آغاز شده بود.

به گفته سلیمانیان یکی از این طرح ها، طرح فلوراید تراپی دانش آموزان است که در حال حاضر در مدارس حاشیه ای و مناطق ویژه اجتماعی خراسان شمالی از جمله مدارس مناطق جوادیه و ناظریه بجنورد آغاز شده و به مرور در دیگر مدارس نیز اجرا می شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع پیشگیری از بیماری های دهان و دندان دانش آموزان، طرح فلورایدتراپی در بین دانش آموزان به صورت رایگان و با هدف مقاوم سازی دندان‌ها در برابر پوسیدگی صورت می گیرد.

سلیمانیان افزود: در این طرح تلاش می شود با آموزش و انجام اقدامات پیشگیرانه از مشکلات دهان و دندان دانش آموزان به خصوص در مناطق کم برخوردار کاسته شوند.

وی در پاسخ به شمار دانش آموزانی که در قالب این طرح پوشش داده می شوند، افزود: اکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی منتظر میزان اعلام میزان اعتبار اختصاص یافته به این طرح است تا بر مبنای اعتبار موجود برنامه ریزی کند که چه تعداد دانش آموز در قالب این طرح خدمات خواهند گرفت.