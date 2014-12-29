انجمن عکاسان فراتر از یک صنف است/ دلایل همراه نشدن برخی عکاسان

به گزارش خبرنگار مهر، سری دوم برنامه «کرانه» به کارگردانی رضا توفيق جو و تهیه کنندگی جلال الدين دري که با هدف بررسی موسيقي‌هاي كلاسيك، فيلم، كودك و هنرهای تجسمي روی آنتن می رود، شب گذشته با اجرای مهدی مقیم نژاد عکاس، پژوهشگر و استادیار دانشگاه، میزبان مسعود زنده روح کرمانی رییس انجمن عکاسان ایران بود.

زنده روح کرمانی رییس انجمن عکاسان ایران در پاسخ به سوال مقیم نژاد درباره سطح دربرگیری گرایش های عکاسی در این انجمن و همچنین توانمندی انجمن عکاسان مطبوعات در حل مسائل صنفی خودشان گفت: انجمن عکاسان ایران به دلیل ماهیتی که دارد می تواند یاری رسان انجمن های تخصصی باشد. نمی توان گفت کسی قادر به حل مشکلاتش نیست اما در بحث کلان، عکاسی را داریم و در مباحث جزء ژانرهای آن را می بینیم. لذا تعاریف با یکدیگر متفاوت است، مثلاً مساله یک عکاس صنعتی - تبلیغاتی با یک عکاس خبری کاملا متفاوت است، دوربین عکاس خبری با عکاس تبلیغاتی کاملا فرق دارد و شخصیت این دو نیز با یکدیگر متفاوت است. زمانی که در هنر عکاسی دقیق شویم در می یابیم که انجمن های تخصصی قادر به حل مشکلات صنفی خود هستند اما مساله انجمن عکاسی فراتر از یک صنف تخصصی است و بعضی از ژانرهای تخصصی عکاسی نیز انجمن ندارند.

او ادامه داد: به عنوان مثال برای عکاسی طبیعت فرمی وجود ندارد گاهی زیر مجموعه تبلیغات به حساب می آید و گاهی نیز زیر مجموعه میراث فرهنگی است. در نگاه اول عکاسانی که صرفاً کار عکاسی طبیعت انجام دهند، نداریم و یا کسانی که صرفاً در زمینه آرت فوتوگرافی فعالیت می کنند، تا این لحظه انجمن مستقل ندارند. لذا یکی از اهداف مهم و اقدامی که انجمن عکاسان ایران باید انجام دهد، نزدیکی، تعامل، همکاری و مرتفع کردن مشکلات انجمن های تخصصی است.

رئیس انجمن عکاسان ایران در پاسخ به سوال دیگر مجری درباره مراحل دشوار شکل گیری انجمن عکاسان ایران و این که آیا انجمن توانسته به کارکردها و اهداف مورد نظرش دست یابد یا خیر پاسخ داد: پیش از این پرسش مهمتری به ذهنم آمد که چرا از زمانی که انجمن عکاسان ایران شروع به کار کرد بخشی از جامعه عکاسی ایران آن را همراهی نکردند؟ از نظر من جامعه عکاسی ایران وسیع ترین جامعه هنری کشور است بدین ترتیب اگر شما مجموع هنرهای تجسمی را به 9 شاخه تقسیم کنید، سی و پنج درصد از آن را عکاسی در بر می گیرد در نتیجه جامعه عکاسی خیلی بزرگ و گسترده است. در این شرایط، طبیعی است تا بخشی از عکاسان ما را همراهی نکنند. آنها شاید تاکنون به انجمن اطمینان پیدا نکرده اند، چون ما در آغاز راه طولانی هستیم و در مرحله حل کردن تمرین های ساده انجمن شدن هستیم. از عمر رسمی و قانونی این انجمن یک سال می گذرد و اکنون در ابتدای راه است.

مقیم نژاد درباره جایگاه آرت فوتوگرافی در افق کاری انجمن از زنده روح پرسید که او در پاسخ بیان کرد: با توجه به جدی شدن بحث آرت فوتوگرافی درکشور، انجمن خیلی جدی به دنبال بستر سازی است، این بسترها ممکن است آموزشی، نمایشگاهی، اجرایی و ... باشد.

زنده روح همچنین درباره نحوه برگزاری جشنواره های عکاسی اظهار کرد: انجمن، مسئول برگزاری سیزدهمین دوره دوسالانه عکس است و در طول دو سال گذشته بالغ بر دویست نمایشگاه و جشنواره در تهران و سراسر ایران برگزار شده که دویست و هفتاد و پنج هزار اثر در آن به نمایش در آمده که این آمار بسیار حیرت انگیز است. البته این اعداد و ارقام تاثیر همایش دوسالانه را هرگز نخواهد داشت و هدف انجمن غنا بخشی به آن است.