بصیرت در فرهنگ انتظار از مهم ترین وظایف شیعیان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا صبح دوشنبه در جمع معاونان و کارکنان نهاد تبلیغات اسلامی خراسان شمالی، با تبریک حلول ماه ربیع الاول، نهم ربیع الاول را فرصتی برای تجدید پیمان با امام زمان(عج) دانست و افزود: نهم ربیع الاول، نخستین روز امامت حضرت امام زمان(عج) بوده و آغاز دوره ای حیاتی و مهم در تاریخ شیعیان به شمار می رود.

وی با بیان این که نهم ربیع الاول سالروز آغاز امامت و ولايت نجات بخش بشريت است، تصریح کرد: باید برای افزایش آگاهی مردم در این زمینه اقدامات بیشتری انجام شود.

حجت الاسلام روحانی نیا با تاکید بر گرامیداشت این روز مهم، بصیرت در فرهنگ انتظار را از وظایف مهم شیعیان دانست و گفت: به عنوان یک شیعه باید اعمال، نیات و رفتارها به گونه ای باشد که دل امام زمان خشنود شود.

وی با اشاره به برگزاری آزمون مهدویت در روز جمعه ۱۲ دی ماه در استان، ضرورت آشنایی جوانان و نوجوانان را با فرهنگ مهدویت یادآور شد و نهم ربیع الاول را فرصتی مناسب برای این امر ذکر کرد.

حجت الاسلام روحانی نیا اضافه کرد: موفقیت ها و پیشرفت های به دست آمده در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حاصل توجهات حضرت ولی عصر(عج) است.

وی در ادامه با اشاره به نهم دی ماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، اظهار کرد: مردم با بصیرت ایران در نهم دی ماه ۸۸ اثبات کردند، مردمی موقعیت شناس بوده و همواره حامی ولایت و تحت امر ایشان هستند.

دبیر ستاد ساماندهی شئون فرهنگی خراسان شمالی افزود: مردم ایران وابسته به اهل بیت و ولایت بوده و با وجود گذشت بیش از هزار و ۳۰۰ سال از امامت امام عصر(عج)، با اطاعت از ولی امر مسلمین در زمان کنونی در مسیر اهل بیت(ع) حرکت خود را ادامه می دهند.

وی بر اطلاع رسانی وسیع برای اقشار مختلف مردم برای گرامیداشت این روز تاکید کرد و از برگزاری مراسم محفل انس با قران به مناسبت نهم ربیع الاول و نهم دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا روز چهارشنبه در مسجد امام رضا(ع) شهرستان بجنورد خبر داد.