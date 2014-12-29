شرکت های مشاور ارگانیک در کشور ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدی پور در مراسم اختتامیه همایش ملی تولید و تجارت محصولات ارگانیک اظهار کرد: سیستم مدیریت تولید جامع نگر در بخش ارگانیک باید ایجاد شود تا همه بخش ها و جنبه های این موضوع با هم رشد کند و ما دچار مشکلات مختلف مانند مشکلات پیش آمده در موضوع ورمی کمپوست نشویم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تنها استانداردهای مواد غذایی در بحش ارگانیک در کشور انجام شده است و ما در بخش های دیگر مانند منسوجات و مواد آرایشی بهداشتی هنوز موفق به تدوین استاندارد نشده ایم.

دبیر انجمن ارگانیک کشور اضافه کرد: نمی توان اذعان کرد که تمام محصولاتی که با نام ارگانیک در کشور تولید می شود کاملا عاری از هر نوع سموم است چرا که ما هنوز محیط اطراف مان آلوده است.

مهدی پور با بیان این که نیاز است برای کشاورزی کاملا ارگانیک از هم اکنون برای 40 سال آینده برنامه ریزی شود گفت: نهاده های کشاورزی ارگانیک هم در کشور ما زیاد است اما باید شناسایی و معرفی شود تا تولید کننده بداند که باید از چه نهاده های مجازی استفاده کند.

در این مراسم همچنین قطعنامه پایانی همایش توسط دبیر برگزاری همایش قرائت شد که توسعه کشاورزی اخلاقی، تشویق تولید کنندگان ارگانیک، تبیین نقش و اهمیت غذا در تحکیم بنیان خانواده، تشکیل تیم های نظارتی در بخش ارگانیک و تشکیل اولین همایش اخلاق در کشاورزی توسط اتاق بازرگانی و بهره گیری از تجارب دیگر کشورها در امر تولیدات ارگانیک از جمله این رئوس قرائت شده بود.