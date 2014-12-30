شکار و زنده گیری پرندگان مهاجر در پارس آباد ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم میرزانژاد صبح سه شنبه در بازدید از حاشیه رودخانه ارس و تالابهای این منطقه تصریح کرد: با توجه به شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سرزمین های شمالی ایران و احتمال سرایت این بیماری به انسان، شکار و زنده گیری هر گونه پرنده مهاجر آبزی در استان ممنوع است.

وی افزود: به همین دلیل، پروانه صید و شکار پرندگان صادر نمی شود و به تمامی شکارچیان توصیه شده به منظور جلوگیری از احتمال شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از شکار و زنده گیری این پرندگان جدا خودداری کنند.

سرپرست اداره حفاطت محیط زیست پارس آباد گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان به صورت شبانه روزی مشغول گشت و کنترل در عرصه های طبیعی شهرستان و حاشیه رودخانه ارس بوده و با متخلفان در حوزه شکار و صید برابر با قانون و با قاطعیت برخورد خواهند کرد.

میرزا نژاد از ورود هزاران پرنده زنگوله بال و فاخته به پارس آباد خبر داد و افزود: تالاب های این شهرستان در این روزها میزبان هزاران قطعه پرنده حمایت شده و کمیاب از جمله گونه های در حال انقراض پلیکان، زنگوله بال، خروس کولی، قوی گنگ، قوی فریاد کش، غاز خاکستری، عروس غاز، انواع اردک، فاخته و درنای خاکستری است که برای زمستان‌گذرانی به این منطقه مهاجرت می‌کنند.

وی تصریح کرد: این پرندگان تا اواخر فصل زمستان در این منطقه گرمسیری سکونت دارند تا با مساعد شدن شرایط جوی در مناطق سیبری بتوانند به زیستگاه واقعی خود بازگردند.

به گفته سرپرست اداره حفاظت محیط زیست پارس آباد این شهرستان با داشتن تالاب و آبگیرهایی همچون تالاب میل و مغان در اصلاندوز، سواحل رودخانه مرزی ارس، دریاچه شهرک شهید غفاری و تالاب تپراق کندی از مهمترین زیستگاه های این پرندگان به شمار می رود.

میرزا نژاد در عین حال از دستگیری یک شکارچی غیر مجاز خبر داد و افزود: مامورین یگان حفاظت محیط زیست پارس آباد یک نفر شکارچی غیر مجاز را به همراه دو قطعه پرنده از گونه های اردک سر سبز و خوتکا دستگیر و نامبرده را با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی کردند.

وی با اذعان به اینکه پرندگان کشف شده در حاشیه رودخانه ارس رها سازی شدند، تاکید کرد: هرگونه شکار و صید پرندگان مذکور ممنوع بوده و یگان حفاظت محیط زیست پارس آباد به طور شبانه روزی به صورت محسوس و نا محسوس در حال گشت زنی بوده و با متخلفین امر شدیدا برخورد خواهد شد.