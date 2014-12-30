علی اکبر رضوانیان، مسئول پیگیری فعالیت‌های مربوط به اقامت گردی به خبرنگار مهر گفت: مدیران اقامتگاه‌های بوم گردی و تعدادی از فعالان بومی نشستی را دی‌ماه امسال در خانه نقلی برگزار می‌کنند تا به مشکلاتشان بپردازند و درباره تشکیل یک اتحادیه و یا انجمن صنفی که بتواند به‌عنوان تشکل واحد، همه اقامتگاه‌ها را دور هم جمع کند، تبادل نظر کنند. به همین منظور قرار است نظرات مختلف را دریافت کرده و فردا آن روز به جمع بندی برسیم.

وی ادامه داد: از حدود 20 مدیر اقامتگاه برای شرکت در این برنامه دعوت شده است و از دوستانمان در کمیته طبیعت‌گردی نیز خواسته‌ایم اگر فعالان این حوزه را می‌شناسند که به آنها مراجعه کرده‌اند نیز برای شرکت در این برنامه دعوت شود. همچنین قرار است از نظرات کارشناسان طبیعتگردی استفاده کنیم چون تبادل نظر هدف اصلی این گردهمایی است.

رضوانیان گفت: شرکت در نمایشگاه‌های ملی صنایع دستی و گردشگری مانند نمایشگاه سفر که قرار است بهمن ماه امسال برگزار شود و یا شرکت در جشن راهنمایان گردشگری که در خراسان رضوی برپا می‌شود نیز از جمله موضوعات قابل بررسی است.

مالک خانه نقلی که قرار است این گردهمایی به میزبانی او برگزار شود، گفت: این نشست در ادامه جلسات مربوط به اقامتگاه‌های بوم‌گردی خوشه‌ساز سومین جلسه است اما در حوزه اقامتگاه‌های بومی اولین باری است که مدیران آنها گردهم می آیند. امیدواریم بتوانیم در ادامه، این جلسات را در هر یک از اقامتگاهها برگزار کنیم.

رضوانیان تصریح کرد: همانطور که شکل گیری اقامتگاه‌ها خودجوش وآرام آرام شگل گرفته در برگزاری جلساتش نیز منتظر دولت نخواهیم بود این نوع جلسات در راستای همان فرهنگ عمومی است و خارج از سیستم ادارات مرسوم و در خانه‌های بومی برگزار می‌شود تا آغازی برای همگرایی بیشتر باشد.