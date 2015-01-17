سید هاشم طباطبایی به خبرنگار مهر گفت: پروانه‌های بهره‌برداری از اقامتگاه‌های بومی سالی یکبار توسط سازمان میراث فرهنگی تمدید می‌شود در سال‌های گذشته این مشکلات را نداشتیم تا اینکه حدود ده روز پیش وقتی دو تا پروانه برای دو اقامتگاه بارانداز یک و دو را برای تمدید به اداره میراث فرهنگی استان بردم، نامه‌ای دادند و گفتند که به شهرداری نشان بده پس از آن جواب را برای ما بیاور.

طباطبایی‌ ادامه داد:‌شهرداری گفت بابت هر کدام از اقامتگاه‌ها باید صد هزار تومان به ما بدهی آن هم در ازای خدماتی که قرار است آتش نشانی به شما بدهد سوال کردم چه خدماتی آتش نشانی می‌تواند به ما بدهد گفتند که اگر منزل شما آتش بگیرد خدمات اطفای حریق دریافت می‌کنید گفتم فاصله اقامتگاه من با اداره آتش نشانی ۶۰ کیلومتر است اگر آتشی رخ بدهد مامور آتش نشانی چطور این فاصله را طی می‌کند تا به من برسد؟ در ضمن مگر تاکنون چه خدماتی داده‌اید که چنین مبلغی را می‌خواهید؟

وی افزود: اقامتگاه من در کویر است و باید خودم زباله‌ام را جمع کنم، اگر کیسه زباله در اختیار داشته‌اید یا زباله‌های اقامتگاهم را جمع کرده‌اید و یا کپسول آتش نشانی در اختیار گذاشتید و آن را شارژ کرده‌اید بگویید.

این مالک اقامتگاه ادامه داد: گفتند ما کاری نکرده‌ایم ولی مامورها باید بازدید کنند و ببینند کسپول آتش نشانی شما اعتبار دارد یا نه. گفتم یعنی به خاطر طی کردن ۶۰ کیلومتر راه و بازدید کپسول‌های آتش نشانی ۲۰۰ هزار تومان بدهم؟ در نهایت آنها پاسخی برای من نداشتند این موضوع را با بخشدار مطرح کردم آنها هم گفتند که دست نگه‌دار تا موضوع بررسی شود کارکنان میراث فرهنگی اصفهان دوباره گفتند نامه‌ات را بیاور تا عنوان آن را تغییر دهیم و شما را به شهرداری جندق معرفی کنیم شهرداری جندق همان موقع نامه من را امضا کرد و به میراث فرهنگی معرفی کردند.

این فعال گردشگری گفت: در شهرستان کاشان شهرداری تصمیم گرفته که بابت سرویس دهی آتش نشانی به مردم، مبلغی را از اقامتگاه‌های بومی بگیرد. دریافت این خدمات از اقامتگاه هایی که در داخل شهر است شاید مشکلی نداشته باشد ولی اقامتگاه ما در کویر قرار دارد. دریافت این مبلغ از اقامتگاه‌های اصفهان و شهرستان‌های آن بیشتر از ۱۰۰ هزار تومان بوده است. برخی از فعالان اقامتگاه‌ها این هزینه را داده‌اند مانند اقامتگاه آتشونی. بنابراین دریافت این هزینه کم کم به یک روال تبدیل می شود.

طباطبایی تأکید کرد: شاید ادارات مراجعه کنند بگویند ما بودجه کم داریم به ما کمک کنید، در این صورت دریافت آن هزینه توجیه دارد، اما این هزینه که دلیل دریافتش معلوم نیست «پول زور» است.

وی افزود: در بحث پروانه کسب هم گفتند که شما باید در امور صنفی شهرستان پروانه تشکیل دهید پولی هم نباید بدهید بعد ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان گرفتند ما دیرتر مراجعه کردیم و ۴۵۰ هزار تومان گرفتند ولی هنوز برای کسی پروانه صادر نکرده‌اند.