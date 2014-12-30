به گزارش خبرگزاری مهر، موقوفه آستان قدس رضوی، مجموعه کارگاه قصهگویی «باغ قصهها» برای کودکان و نوجوانان، تازهترین فعالیت فرهنگی نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران در حوزه انتقال مفاهیم تاریخ، موزه و ادبیات ایرانی- اسلامی به کودکان و نوجوانان است. این کارگاه از دهه سوم دی تا پایان سال ۱۳۹۳ خورشیدی در دو بخش به گونه رایگان برگزار میَشود.
بخش نخست کارگاه قصهگویی «باغ قصهها»، در قالب ۱۰ تور قصههای مولانا در مدرسههای ابتدایی تهران طراحی شده است. در این ۱۰ برنامه، کارشناسان باتجربه موزه و کودک، قصههای مولانا را به شیوهای جذاب به همراه بازی برای کودکان مدرسههای ابتدایی در دستههای ۳۰ تا ۴۰ نفره روایت میکنند.
بخش دوم کارگاه قصهگویی «باغ قصهها»، در مکان کتابخانه و موزه ملی ملک شکل میگیرد. در این برنامه، قصهگوها، قصههای طوطیان مولانا را برای کودکان در فضایی ویژه در کتابخانه و موزه ملی ملک بازمیگویند. این بخش از باغ قصهها از دهه سوم دی تا پایان سال ۱۳۹۳ خورشیدی، دوشنبه هر هفته از ساعت ۹ تا ۱۱ برپا خواهد شد. دو قصهگوی باتجربه در حوزه موزه و کودک در هر برنامه، کودکان را با قصههای طوطیان مولانا همراه میکنند. این کارگاه، با بازدید از تالارهای موزهای و انجام بازیهای کودکانه همراه خواهد بود.
متولیان مدرسهها و آموزشگاههای مقطع ابتدایی میتوانند برای ثبت نام و شرکت کودکان و دانشآموزانشان در هر دو بخش کارگاه قصهگویی «باغ قصهها» ی کتابخانه و موزه ملی ملک (هم تور قصهگویی در مدرسه، هم کارگاه قصهگویی در مکان این گنجینه)، از روز شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۳ خورشیدی با شماره تلفن ۶۶۷۵۱۲۹۱ (روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک) تماس بگیرند یا با مراجعه به این موقوفه به نشانی «تهران، میدان امام خمینی، سردر میدان مشق، خیابان ملل متحد» برای شرکت در این کارگاهها هماهنگ کنند. همچنین خانوادههای ارجمندی که کودکانی در این محدوده سنی دارند و میخواهند آنها در کارگاه تور قصهگویی در مکان کتابخانه و موزه ملی ملک حضور داشته باشند نیز میتوانند ثبت نام کنند. با توجه به محدودیت مکان و ظرفیت کارگاهها، اولویت با مدرسهها و کودکانی است که زودتر ثبت نام کرده باشند.
کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در حوزه نسخههای خطی است که در ۷۸ سال پیش از سوی حاج حسین آقا ملک بر آستان قدس رضوی وقف شده است. این گنجینه اکنون در محوطه تاریخی باغ ملی تهران جای گرفته است.
نظر شما