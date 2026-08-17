آزادگان سرمایه ماندگار ملت ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری شب دوشنبه در جریان تجلیل از آزادگان سرافراز در شهرستان بهاباد، با اشاره به ایثار و مقاومت بیهمتای رزمندگان در سالهای اسارت، آنها را نمادی از تقوا و صلابت دانست.
وی اظهار داشت که آزادگان در مواجهه با رنج، شکنجه و بیماری در زندانهای رژیم بعث عراق، با حفظ ایمان و روحیه خود نشان دادند که اراده انسان مؤمن در برابر سختیها شکستناپذیر است.
پاسداری از عزت ملی در دوران اسارت
فرماندار بهاباد در ادامه سخنان خود با تبیین جایگاه معنوی آزادگان، افزود: آزادگان با تحمل تمامی سختیها، از عزت و اقتدار ملت ایران پاسداری کردند. روایت حضور آنان در اسارت، در واقع روایت ایستادگی دلاورانه با ایمان محکم و عقیدهای راسخ است؛ روحیهای که در سختترین شرایط، پیکر خود را در برابر شکنجههای پیاپی سپر کرد.
بازگشت آزادگان؛ جشن پیروزی بر اسارت
باقری با توصیف لحظه بازگشت رزمندگان، افزود: بازگشت این عزیزان به میهن، خود جشنِ پیروزی بر اسارت بود و به جهانیان نشان داد که روح یک ملت را نمیتوان به بند کشید.
وی تأکید کرد: تجلیل از این عزیزان، تنها یک مراسم نیست، بلکه تکریم آنان وظیفهای همگانی و پاسداشت سرمایهای ارزشمند برای کل جامعه است.
رسالت امروز انتقال فرهنگ آزادگی به نسل جوان
فرماندار بهاباد با اشاره به ضرورت تداوم این مسیر، بر مسئولیت اجتماعی و فرهنگی جامعه تأکید کرد و گفت: امروز رسالت اصلی ما این است که ضمن گرامیداشت مقام والای آزادگان، مفاهیم آزادی، مقاومت و ایثار را به نسل جوان انتقال دهیم و قدردان مجاهدتهای بیکران آنان باشیم تا این الگوهای الهامبخش در میان آیندگان نیز زنده بماند.
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