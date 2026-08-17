تجلیل از آزادگان سرافراز در بهاباد

به گزارش خبرنگار مهر، شب دوشنبه به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی، امام جمعه بهاباد، به همراه محمد باقری، فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولان محلی، با حسین شیخ‌زاده، از رزمندگان والامقام شهرستان دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس برگزار شد، مسئولان شهرستان ضمن تجلیل از مقام رفیع آزادگان، بر نقش تعیین‌کننده آنان در حفظ عزت و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.

در این نشست، با یادآوری خاطرات تلخ اسارت و لحظه‌های شیرین آزادی، از صبر و استقامت بی‌نظیر آزادگان به عنوان نمادی از عشق به میهن یاد شد. همچنین در این راستا به نقش رزمندگان منطقه اشاره شد که در دوران دفاع مقدس، سال‌های سخت اسارت را با ایمان به عزت ملی پشت سر گذاشتند.

مسئولان شهرستان در پایان ضمن تقدیر از حضور و صبر آزاده سرافراز شهرستان، بر این نکته تأکید کردند که روایت‌های مجاهدت آزادگان، منبع الهام و الگویی برای تمام نسل‌های آینده در مسیر حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.

۲۲ رزمنده بهابادی سال‌های سخت اسارت را تجربه کردند.