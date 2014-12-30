۸۲۵ تن عسل در استان مرکزی تولید شد

مجید آذر در گفتگو با خبرنگار مهر از رشد ۱۸درصدی تعداد کلنی های زنبور عسل در استان خبر داد و افزود: تعداد کلنی های زنبور عسل نیز از ۹۰ هزار کلنی در سال گذشته به ۱۰۶ هزار کلنی در سالجاری رسیده است.

وی متوسط تولید عسل در هر کندو را بیش از هفت کیلوگرم عنوان و اضافه کرد: در صورت فراهم شدن شرایط مناسب برای تولید، امکان افزایش تولید عسل تا یک و نیم برابر ظرفیت تولید کنونی نیز وجود دارد.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه شهرستان های شازند و خمین قطب تولید عسل در استان هستند گفت: شازند با تولید ۲۹۶ تن و خمین با تولید ۲۲۸ تن در سال به ترتیب رتبه اول و دوم تولید عسل در استان را به خود اختصاص داده اند.

آذر افزود: در مجموع ۶۳ درصد از عسل تولیدی استان در این دو شهر تولید و روانه بازار می شود.

وی خاطرنشان کرد: گرده افشانی و افزایش تولیدات محصولات باغی از اصلی ترین نقش زنبور عسل است بطوریکه تولید عسل محصول فرعی زنبور محسوب می شود.