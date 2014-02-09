30 تن عسل خمين به خارج از كشور صادر شد

نعمت الله رضايي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از اين ميزان محصول خوراكي مقوي صادراتي 20 تن به كشور مالزي و 10 تن به كشور عراق ارسال شده است.

وي ارزش ريالي عسل صادراتي اين شهرستان را دو ميليارد و 400ميليون ريال برآورد كرد و گفت: شهرستان خمين در توليد عسل از نظر كميت و كيفيت رتبه نخست استان مركزي را داراست كه به طور مستقيم 187 نفر در حرفه زنبورداري مشغول به كار هستند.

رضايي بيان كرد: واحدهاي بسته بندي براي جمع آوري، فرآوري و بسته بندي عسل توليدي زنبورستان ها در شرايط بهداشتي و مناسب براي عرضه به بازارهاي داخلي و خارجي در اين شهرستان احداث شده است.

رييس شبكه دامپزشكي خمين افزود: 9 كارگاه فرآوري عسل در شهرستان خمين در حال احداث است كه با راه اندازي كارگاه هاي فرآوري عسل براي 70 نفر به طور مستقيم در خمين شغل ايجاد شده است.

رضايي خاطرنشان کرد: امسال 155تن عسل از 25 هزار و 189 كلني زنبور عسل در خمين استحصال شده است.