راه ارتباطی خیابان ۳۲متری جانبازان بجنورد بازگشایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله براتیان در حاشیه بازدید از طرح های عمرانی شهر بجنورد در جمع خبرنگاران افزود: در فاز اول بازگشایی که ازحد فاصل ۳۲ متری جانبازان تا خیابان طالقانی انجام خواهد شد، هم اکنون ۵۰ درصد ازعملیات جدول گذاری و زیرسازی به اتمام رسیده و مابقی املاک تملک شده نیز در حال تخلیه و تخریب است تا کارتسطیح و زیرسازی آن انجام می شود.

وی اظهار داشت: در فاز دوم بازگشایی ۳۲ متری جانبازان که از خیابان طالقانی آغاز و تا تقاطع رسالت ادامه دارد، ۸۷ منزل مسکونی در مسیر وجود دارد که باید خریداری، و عملیات تسطیح آن انجام شود.

براتیان با بیان اینکه تاکنون ۲۰ درصد از املاک مسیر فاز دو تملک شده است، اظهار امیدواری کرد که تملک املاک باقی مانده در این مسیر در آینده نزدیک به اتمام رسیده و کار عملیات بازگشایی ادامه یابد.

وی اتمام عملیات بازگشایی این مسیر را در سال ۹۴ اعلام کرد.

براتیان اظهارداشت: با بازگشایی ۳۲ متری جانبازان راههای ارتباطی ۳۲ متری شهدا، طالقانی، بلوار ولایت، تقاطع رسالت و پلیس راه به هم متصل می شود.

شهردار بجنورد افزود: با بازگشایی فاز یک، مسیری موازی با خیابان آیت الله طالقانی و ۳۲ متری شهدا ایجاد که حجم زیادی از ترافیک شرق را به غرب منتقل می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهر ۲۱۰ هزار نفری بجنورد هم اکنون توسط سه شهرداری منطقه یک، دو و شهرداری مهر اداره می شود.