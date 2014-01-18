حاشيه نشيني در بجنورد 2.6 برابر ميانگين كشوري است

روح الله براتيان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اين كه شهر بجنورد، مركز خراسان شمالي داراي 26 سكونت گاه غيررسمي با حدود 700 هكتار مساحت است، افزود: اين مناطق در گذشته روستاهای همجوار شهر بوده‌اند و پس از توسعه بجنورد در حریم محدوده خدماتی شهرداری بجنورد قرار گرفته‌اند.

به گفته اين مسئول اكنون حدود 70 هزار نفر از جمعيت 212 هزار نفري بجنورد در اين سكونت گاه هاي غيررسمي زندگي مي كنند.

وي حاشيه نشيني را يكي از معضلات شهري بجنورد دانست و اظهار كرد: در حاليكه در كشور حدود يك هشتم جمعيت شهرها در مناطق حاشيه اي زندگي مي كنند اين ميزان در بجنورد به يك سوم رسيده است.

براتيان با اشاره به برنامه شهرداري بجنورد براي ساماندهي سكونت گاه هاي غيررسمي شهر، افزود: از 26 سكونتگاه غيررسمي بجنورد، هشت سكونتگاه طرح تفضيلي ندارند اما بر اساس مصوبه ستاد ساماندهي سکونتگاه هاي غيررسمي خراسان شمالي در نيمه اول سال 88 ساماندهي سکونتگاه هاي بجنورد را تصويب کرد؛ شناسايي و مطالعه اين سکونتگاه ها آغاز شده و به مرور ساماندهي مي شوند.

شهردار بجنورد در مورد مشكلات برخي مناطق حاشيه اي شهر از جمله احمدآماد بجنورد نيز عنوان كرد كه احمدآباد از جمله مناطقي است كه به صورت جزيره اي در محدوده شهري قرار گرفته يعني حدفاصل بين قلعه عزيز تا منطقه احمدآباد جزو شهر محسوب نمي شود اما احمدآباد بر اساس مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي استان با مساحت 25 هكتار جزو شهر قرار گرفته است.

وی با بيان اينكه احمدآباد علاوه بر مشكلات ساختاري و شهري از مشكلات اجتماعي نيز رنج مي برد اظهار كرد كه اصلاح و بازسازي احمدآباد از اولويت هاي شهرداري بجنورد است.

به گفته براتيان اكنون مشكل ارائه خدمات به اهالي اين منطقه و دريافت استعلامات مختلف رفع شده و مردم ساكن در احمدآباد مي توانند براي دريافت خدمات و امتيازهاي شهري اقدام كنند.

وي اضافه كرد: همچنين در حال حاضر شهرداري بجنورد در اين منطقه خدمات شهري از جمله رفت و روب معابر را انجام مي دهد و ارائه ساير خدمات نيز در دستور كار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهر بجنورد با دارا بودن دو منطقه شهری يك و دو و همچنین شهرداری مهر 212 هزار نفر جمعیت دارد.