شعار اصلی دانشگاه آزاد گذر از دانشگاه آموزش محور به پژوهش محور است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی صبح سه شنبه در ششمین جشنوراه پژوهش و فناوری استان سمنان که در واحد دانشگاهی شاهرود برگزار شد افزود: در تحصیلات تکمیلی که یکی از شاخصه های حرکت به سمت دانشگاه پژوهش محور است و سهم خوبی را در آموزش عالی داریم.

وی با تحلیلی از تولید علم در کشور گفت: امروز علم باید اثر بخش باشد و همانطور که در ادبیات دینی ما نیز هست علم باید علم نافع باشد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه رتبه ما در تولید مقاله در جهان ۱۷ و در تولید ناخالص ملی ۱۰۲ است خاطرنشان کرد: آثارخوبی را از تولید علم در اقتصاد کشور نمی بینیم و رتبه ما از نظر نوع آوری فن آورانه ۵۰ است که این نشان می دهد در تولید مقالات اثری در نوع آوری فن آورانه هم دیده نمی شود.

واشقانی فراهانی افزود: به لحاظ ارجاع به مقالات در سایت بین المللی رتبه ۴۲ را داریم که این نشان دهنده این است که علی رغم تاکید مقام معظم رهبری که به تولید مقالات اهمیت می دهند و می فرمایند هرگز نباید از شتاب تولید آن کاست اما به جنبه اقتصادی کردن آن به درستی نپرداخته ایم که با تاکید ایشان که در برنامه افق ۱۴۰۴ ترسیم کرده اند که باید ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی از تولید علم و شرکتهای دانش بینیان حاصل شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه این مساله مسئولیت همه ما را سنگین تر می کند تصریح کرد: در این راستا دانشگاه آزاد اسلامی مسئولیت سنگین تری دارد چون ۵۰ درصد آموزش عالی از آن این دانشگاه است و در چشم انداز ده ساله دانشگاه پیش بینی شده که دانشگاه آزاد باید نقش پیشتاز را نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح منطقه از نظر تولید علم داشته باشد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: یجاد مراکز رشد و در پی آن ایجاد شرکتهای دانش بنیان و در کنار تاسیس پارکهای علم و فناوری در این راستا بیشتر مدنظر است و این شاه کلید برنامه راهبردی دانشگاه در بخش پژوهش است.

واشقانی فراهانی از افق آینده دانشگاه آزاد نیز گفت و افزود: در حال حاضر ۵۳ مرکز رشد مصوب داریم که تا پایان ۹۶ باید به ۱۵۰ برسد و ۴۱۹ واحد فناور در مراکز رشد داریم که باید تا سال ۹۶ به ۸۰۰ واحد برسد و انتظارمان این است که این واحدها در قالب شرکت های دانش بنیان ادامه فعالیت بدهند.

وی با مقایسه دانشگاه های برتر جهانی و موفقیت های پژوهشی آنان گفت: یک دانشگاه اگر بتواند علم خود را به ثروت تبدیل کند آثار مثبت بسیاری بر اقتصاد خواهد داشت.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با اذعان بر اینکه شرکت های دانش بنیان ماهیتشان خطر پذیری است و همکاران ما باید این خطرات را بپذیرند افزود: در همه دنیا از هر ۱۰ شرکت دانش بنیانی که تاسیس می شود هفت تای آن باشکست مواجه می شود و سه شرکت فعال می ماند و از این سه تا یکی سود آور می شود لذا طبیعت شرکتهای دانش بنیان ریسک پذیری است.

واشقانی فراهانی تصریح کرد: اما باید با هدف سود آوری و با برنامه پیش رفت و سیاستی که رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تعیین کرده تامین ۴۰ درصد منابع مالی از محلی غیر از شهریه در پایان سال ۹۶ است و یکی ازمبانی تحقق آن همین شرکت های دانش بنیان و پروژه های برون دانشگاهی است.

وی اظهار داشت: برنامه راهبردی پژوهش و فناوری دانشگاه تایید شده و تا هفته آینده ابلاغ می شود که با توجه به ظرفیت های موجود در استان ها و واحدهای دانشگاهی یعنی نیروی انسانی و زیرساخت ها و مزیت های بومی و منطقه ای باید بر این اساس واحدهای دانشگاهی برنامه پژوهشی خود را تهیه کنند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، خطاب به اعضای هیات علمی گفت: اعضای هیئت علمی نباید در شاخه های مختلف پراکنده بشوند بلکه روی یک برنامه خاص حرکت کنند و نمی توان چند لاین تحقیقاتی را باهم ادامه داد.

واشقانی فراهانی افزود: سقف مبلغی که برای برنامه های علمی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه آزاد اسلامی تعیین شده بالاتر از سقف پیش بینی شده از همه دانشگاههای دولتی است.

وی خطاب به روسای دانشگاهها نیز گفت: یکی از برنامه های ما ایجاد آزمایشگاه ملی است و تمام استانهای ما باید دارای یک آزمایشگاه مرجع باشند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود را از واحدهای خوب در سطح استان و در سطح کشور دانست و گفت: این دانشگاه یکی از واحدهای جامع با ظرفیت های بالا است که البته نیازمند برنامه ریزی های بیشتر روی حوزه پژوهش است.

معاون هماهنگی دانشگاه های آزاد اسلامی استان سمنان نیز در این جشنوراه در مورد عملکرد حوزه پژوهش استان گفت: بیش از ۳۰۰ هزار کتاب در کتابخانه ها و ۸۳۱ عضو هیات علمی، یک هزار و ۴۶۹ مقاله منتشر شده در مجلات معتبر داخلی، ۹ شرکت دانش بنیان اقتصادی ثبت شده و در حال ثبت، ۱۰مجله علمی پژوهشی، دو هزار و ۸۰ مقاله منتشر شده در مجلات بین المللی و ISI، ۱۵۲ طرحهای برون دانشگاهی، ۱۲۸ عنوان تالیف کتاب، ۵۳ اختراع ثبت شده، ۷۲۵طرح پژوهشی در حال اجرا و خاتمه یافته تنها بخشی از دستاوردهای پژوهشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی این استان است.

دکتر غلامحسن واعظی در ارتباط با طرح های دانش بنیان و اقتصاد بنیان این استان نیز گفت: احداث واحد فراوری و خشکبار در واحد دامغان، تولید صنعتی سولفات سدیم در واحد شاهرود، طراحی و پیاده سازی سامانه دانش افزار الکترونیکی، سامانه تشخیص هوشمند حروف دست نویس فارسی، مرکز تحقیقات ژئوتکنیک لرزه ای و بتن های توانمند، احداث کارخانه نمک ید دار، طرح مزرعه پرورش شترمرغ در گرمسار، بازیافت انواع پلاستیک در شهمیرزاد نیز از دستاوردهای دیگر پژوهشی واحدهای دانشگاهی این استان است که بعضی تصویب و بعضی در حال انجام مراحل تصویب است.

معاون هماهنگی دانشگاه های آزاد اسلامی استان سمنان اظهار داشت: آنچه در استان دغدغه داریم با توجه به رشد تحصیلات تکمیلی، رعایت اخلاق علمی، ادبی و حرفه ای در حوزه آموزش، پژوهش و فرهنگ در ارتباط متقابل اساتید با یکدیگر و دانشجویان است و در این راستا رعایت حق الناس بسیار مهم است چرا که دانشجویان شهریه پرداخت می کنند و این شهریه باید به خوبی هزینه شود.

وی از واحدهای دانشگاهی خواست از سپرده گذاری وجوه کلان واحدها در بانکها با توجه به وجود تورم پرهیز کرده و این سپرده ها را بیش از پیش در تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهها صرف کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود نیز در این جشنواره با تاکید بر اینکه واضح است که پژوهش و تحقیق بستر ساز مسیر توسعه و پیشرفت کشورها است گفت: در قرن اخیر که رشد فزاینده کشورها را شاهد هستیم نقش پژوهش های کاربردی همسو باصنعت و حل مشکلات جامعه و حرکت در راستای تحقق اهداف نسل سوم و چهارم دانشگاه ها که همانا تولید ثروت، اشتغال، فن آوری و کارآفرینی در اقتصاد دانش بنیان حاصل می شود و این مهم بیش از پیش محرز است.

دکتر احمد دزیانیان افزود: یونسکو در چشم انداز جهانی آموزش عالی برای قرن ۲۱ دانشگاه های نوین را اینگونه توصیف کرده است «جایگاهی که در آن مهارتهای کارآفرینی در آموزش عالی به منظور تسهیل قابلیت های فارغ التحصیلان و برای تبدیل شدن به ایجاد کنندگان کار توسعه می یابد» لذا در این راستا دانشگاه آزاد شاهرود نیز در راستای تحقق برنامه ها و اهداف کلان خود بر روی اجرای پژوهش های کاربردی تقاضا محور تمرکز کرده است.

وی تصریح کرد: در این ارتباط موفقیت های قابل توجهی در اجرای طرح های برون دانشگاهی داشته ایم به طوری که تا کنون ۷۱ فقره طرح برون دانشگاهی، دو شرکت دانش بنیان فعال و همچنین تاسیس مرکز رشد فناوریهای نوین پیشرفته که در دستور بررسی در سازمان مرکزی قرار دارد که از جمله فعالیت های موثر در بخش پژوهش این دانشگاه بوده است.

در پایان این مراسم از ۲۶ پژوهشگر برتر دانشگاههای آزاد اسلامی استان سمنان در زمینه های کتاب تالیفی برتر، طرح تحقیقاتی برون­دانشگاهی برتر، مقاله برتر، اختراع یا Patent برترو مجله برتر با اهدای لوح تقدیر و جایزه تقدیر بعمل آمد.

در کنار این جشنواره نیز نمایشگاهی با حضور واحدهای دانشگاهی استان برپا شده بود که دستاوردهای پژوهش و فناوری اساتید و دانشجویان را در معرض دید عموم علاقمندان قرار داده بود.