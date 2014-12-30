اجرای طرح جهادی آموزش امداد و کمک های اولیه در ۱۰۰۰ روستای کرمانشاه

عادل شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای شهریور تا پایان آذرماه سال جاری یک هزار روستای استان کرمانشاه از طرح جهادی آموزش امداد و کمک های اولیه بهره مند شدند.

وی افزود: در اجرای این طرح آموزش و سازماندهی تیم های امداد و نجات روستایی با هدف بهره گیری از استعداد جوانان روستایی در سطح استان انجام شد.

شفیعی گفت: این طرح با هدف آمادگی جوانان روستایی برای مقابله با حوادث و بحران های طبیعی و غیر طبیعی به ساکنان روستاهای اطراف کرمانشاه با حضور مجرب ترین مربیان صورت پذیرفت.

وی خاطر نشان کرد: دهیاران روستاها بعنوان مدیر بحران و سر تیم امداد و نجات در این طرح انتخاب شدند.

تجلیل از دهیاران نمونه اجرای طرح جهادی آموزش تیم های روستایی

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در ادامه از برگزاری مراسم تجلیل از دهیاران نمونه اجرای طرح جهادی آموزش تیم های روستایی در استان کرمانشاه خبر داد.

شفیعی افزود: این مراسم با حضور رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، مسئولان استانی و ۵۰۰ تن از آموزش دیدگان در سطح استان در تاریخ ۱۴ دی ماه سال جاری در مجموعه بعثت کرمانشاه برگزار خواهد شد.