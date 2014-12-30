فرسودگی تجهیزات مهمترین مشکل هنرستانهای قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیرا شیخ حسنی عصر سه شنبه در گردهمایی مدیران هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش استان که در کانون فرهنگی رشد برگزار شد اظهار داشت: متاسفانه کمبود اعتبار موجب شده تامین تجهیزات فنی مورد نیاز هنرستانها با چالش جدی مواجه شود و به دلیل فرسودگی این دستگاهها جان دانش آموزان نیز به مخاطره بیفتد.

شیخ حسنی بیان کرد: فرسودگی تجهیزات و امکانات وضعیت آموزشی در هنرستانها را نیز تحت تاثیر قرار داده و موجب شده کیفیت تدریس کم شود و به رغم آنکه مدیران و استادکاران تلاش مجدانه دارند اما آموزشها قوی نیست.

وی یادآور شد: امنیت هنرجویان نیز به دلیل فرسودگی تجهیزات در خطر است و امیدواریم در اعتبارات سال آینده بتوانیم نسبت به نوسازی و به روز رسانی

تجهیزات اقدام لازم را انجام دهیم تا هم کیفیت آموزش افزایش یابد و هم مخاطرات این کار کمتر شود.

نماینده مدیران هنرستانهای استان تصریح کرد: عدم پرداخت سرانه و حق کارورزی معلمان مشکل ساز شده و آموزش ها را به عقب می اندازد و ابهام در وضعیت کاردانش در سالهای آینده نگران کننده شده که امیدواریم در این زمینه نیز اقدام شود.

شیخ حسنی یادآور شد: بسیاری از هنرجویان پس از تحصیل براحتی قادرند مشغول کار شده و هزینه زندگی خود را تامین کند لذا حمایت از این رشته می تواند به کاهش بیکاری در جامعه منجر شود.

در ادامه سیدمهدی افرازه مدیر هنرستان شهید عظیمیان با اشاره به مشکلات مدارس کاردانش اظهار داشت: قزوین قطب صنعتی کشور است و اگر به هنرستانها توجه بیشتری شود می توان با تقویت ارتباط صنعت و این مدارس به نتایج خوبی دست یافت و زمینه اشتغال بیشتری برای دانش آموزان ایجاد کرد.

افرازه تصریح کرد: نبود تجهیزات لازم، به روز نبودن امکانات آموزشی، فرسودگی وسایل با عمر بالای ۱۰ سال، عدم نوسازی دستگاههای فنی، عدم تامین اعتبار برای عقدقراردادهای خارج از واحد و نبود اعتبار برای مدیریت کارگاهها از دیگر مشکلات این حوزه است که باید مورد توجه قرار گیرد.

این مدیر هنرستان اظهار داشت: ایمنی و بهداشت کارگاهها باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و با پرداخت سختی کار معلمان باید از هنرستانها حمایت شود و اگر قرار است هنرستانها به سمت تولید بروند لازم است به صورت قانونی زمینه بازاریابی و فروش تولیدات نیز فراهم شود.

سید محسن حسینی از فعالان بخش خصوصی درآموزشگاههای فنی و حرفه ای نیز گفت: هزینه تحصیل هنرجویان سالانه چهار تا پنج میلیون تومان است که دولت فقط ۱.۵ میلیون تومان آن را پرداخت می کند که باید برای تامین مابقی هزینه ها طرح و ایده داشت.

وی افزود: با حذف استادکاران از چرخه هنرستانها و کمبود این نیرو مشکلات جدیدی ایجاد شده که باید این نقیصه برطرف شود.

حسینی یادآور شد: در گذشته برای ثبت نام در هنرستانها افراد در نوبت بودند اما امروز باید دانش آموزان با معدل های بسیار کم را هم بپذیریم که این روند به افت کیفیت تحصیلی منجر خواهد شد که باید چاره اندیشی کرد.