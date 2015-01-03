به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، انسانها در هر جغرافیا و کشوری که باشند شباهتهایی به لحاظ رفتار، فیزیک و چهره با اعضای نزدیک خانواده خود دارند. برخی شباهتها شگفتانگیز هستند و برخی زیاد مشهود نیست. در بین ستارگان سینمای جهان تنها تعدادی از بازیگران مطرح دنیا هستند که در چهره شباهتهای شگفت انگیزی با فرزند خود دارند.
دونالد ساترلند بازیگر 79 ساله کانادایی که حدود نیم قرن است که در آثار سینمای حرفهای جهان به ایفای نقش میپردازد و به تازگی نقش آفرینی در فیلمهای «بازیهای گرسنگی» را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده، پدر کیفر ساترلند بازیگر نقش جک باور در سریال پرطرفدار «24» است.
وقتی نیمه چهره دونالد ساترلند را در کنار نیمه چهره کیفر ساترلند قرار دهیم، با وجود تفاوت سنی که وجود دارد، نیمه چهره این پدر و پسر بسیار شبیه به هم هستند و حالات یکسانی دارند.
ویل اسمیت خواننده هیپ پاپ آمریکایی که بعد از ورود به عرصه بازیگری و ایفای نقش در فیلمهایی چون «هنکاک»، «علی»، «من افسانه هستم»، «مردان سیاهپوش» و «افسانه زمین»، نظر بسیاری از منتقدان سینمایی را به خود جلب کرد، با پسر خود جیدن اسمیت که در فیلمهایی چون «در جستجوی خوشبختی»، «روزی که زمین ایستاد» و «پسر کاراتهباز» به ایفای نقش پرداخته، شباهتهای زیادی دارند.
با قراردادن نیمه چهره این پدر و پسر بازیگر سینمای هالیوود، تنها تفاوتی که میتوان به آن اشاره کرد، تفاوت موی ویل اسمیت و جیدن اسمیت است.
گلدی هاون بازیگر و تهیه کننده سینمای آمریکا که از جمله بازیگران فیلمهای «داستانهای عامهپسند» بوده، مادر کیت هاتسون بازیگر سینمای آمریکا و فیلمهایی نظیر «ناین» و «تقریبا مشهور» است.
با وجود تفاوت سنی گلدی هاون و کیت هاتسون، خطوط و حالات چهره آنها به هم شبیه هست و بیشترین شباهت در شکل بینی و دهان این مادر و دختر بازیگر است.
جان ویت بازیگر سینمای آمریکا و فیلمهایی چون «گاوچران نیمهشب»، «قطار فرار»، «مخمصه» و «مأموریت غیر ممکن»، پدر آنجلینا جولی بازیگر معروف سینمای هالیوود و فیلمهایی چون «آقا و خانم اسمیت»، «نمک» و «شریر» است.
با وجود تفاوت رنگ و فرم چشمها، چهره آنجلینا جولی شباهتهای زیادی به چهره پدرش دارد. این شباهتها بخصوص در شکل بینی و دهان این پدر و دختر بیشتر است.
مریل استریپ ستاره بازیگری سینمای جهان و هنرمندی که بیشترین نامزدی اسکار را در کارنامه کاری خود دارد و نقشهای به یادماندنی و تأثیرگذاری را ایفا کرده، مادر میمی گانر است که او هم مانند مادرش در عرصه بازیگری سینما حضور دارد.
مشخص است که صورت میمی گانر هم مانند صورت مریل استریپ دارای وقار و متانت است و مو، چشم، بینی و دهان این مادر و دختر واقعا شبیه به هم است.
سوزان ساراندون بازیگر با سابقه سینمای جهان و فیلمهایی چون «در دره الاه» و «استخوانهای دوست داشتنی» نیز از جمله هنرمندانی است که به لحاظ چهره شباهتهای زیادی با دختر خود اوا آموری مارتینو دارد.
با مقایسه نیمه چهره این 2 بازیگر زن سینمای جهان، از صورت کشیده و شکل بینی آنها میتوان به این نتیجه رسید که سوزان ساراندون و اوا آموری ماریتنو، مادر و دختر هستند.
تام هنکس 58 ساله و بازیگر مطرح سینمای جهان که نقش آفرینیهای او در فیلمهایی چون «نجات سرباز رایان»، «فارست گامپ»، «آپولو 13»، «ترمینال»، «اگه میتونی منو بگیر»، «کاپیتان فیلیپس» و «مسیر سبز» در تاریخ سینما ماندگار شدهاند نیز از جمله ستارگانی است که چهرهاش شباهتهای زیادی با چهره کالین هنکس، بزرگترین پسرش دارد.
تنها تفاوت چهره تام هنکس با کالین هنکس که در فیلم «کینگ کنگ» ایفای نقش داشته، ریش پسر 35 ساله هنکس است. رنگ پوست و چهره این پدر و پسر هنرمند خیلی به هم شبیه هستند.
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